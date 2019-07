La Plataforma por el Tren Directo exige a la Junta una agenda de trabajo con el empresariado vasco y madrileño para impulsar la línea Imagen de archivo de una concentración de la Plataforma. / PCR El colectivo ha presentado este viernes un vídeo en el que explica la viabilidad de la línea Madrid-Aranda-Burgos BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 19 julio 2019, 17:52

La Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Aranda-Burgos ha presentado este viernes en la sala Polisón de la capital burgalesa el vídeo que ha elaborado donde se incluyen los datos técnicos de los diferentes estudios de viabilidad realizados sobre la línea. Su objetivo, apunta el presidente de la plataforma Jorge Núñez, es el de «demostrar la viabilidad de una línea que es el corredor Natural de Madrid capital con Europa».

El vídeo se puede visionar a través del enlace https://www.youtube.com/watch?v=KTNdrgW73pE y pretende ser una demostración de que durante todo este tiempo la línea de ferrocarril y corredor Natural de Madrid, no ha dejado de ser viable, sino más bien que alguien se ha encargado de que no lo sea. Así lo atestigua la consultora pública INECO cuando señalaba que en 2014 eran 12 trenes diarios de mercancías los que transitaban por la línea 102. Se refería únicamente a las de la operadora RENFE, pero no contabilizaba los 5 diarios de las operadoras privadas. «Cinco años más tarde podemos asegurar que 18 circulaciones diarias son las que están siendo desviadas por las alternativas actuales de paso únicamente de mercancías», afirma el presidente de la Plataforma.

Reproches a la Junta

Y pese a las manifestaciones públicas que desde la Junta de Castilla y León se realizan continuamente en apoyo a la línea, «lo cierto es que esta administración ha mantenido encuentros con grupos de empresarios, políticos en Galicia para realizar la integración de este corredor Oeste dentro de los corredores Europeos del transporte. También lo ha hecho con los de Asturias para lograr que esta línea se integre dentro de los corredores Europeos del Transporte y, además, se han mantenido conversaciones políticas con el gobierno de Cantabria con los mismos fines para recibir justificación de las ayudas económicas una vez se presenten los proyectos. «Todas ellas líneas ya abiertas, pero mientras tanto no ha adelantado ninguna inversión para la reapertura de la línea de ferrocarril después de 8 años y 4 meses y ha delegado de nuevo a la sociedad civil de Burgos la creación de un lobby en Burgos para las comunicaciones de esta comunidad con la de Madrid capital», se lamenta Núñez, señalando que ninguna reunión de trabajo con políticos y empresarios de esta provincia se ha realizado para hablar de la línea del Directo aún cuando «los colectivos sociales las han solicitado sin haber obtenido notificación alguna».

Por ello, la Plataforma hace un llamamiento público a las instituciones en Burgos y a la Junta de Castilla y León para formalizar una agenda de trabajo con el empresariado Vasco y de Madrid, con las cámaras de comercio y diputaciones provinciales.

Tampoco existe interés, prosiguen desde la Plataforma, por parte del gobierno central. Desde el mes de febrero sus integrantes llevan pidiendo una reunión en el Ministerio de Fomento. Al ministro José Luis Ábalos en cuatro ocasiones, a la presidenta de ADIF en dos y al presidente de gobierno. La respuesta ha sido nula por el momento. No así desde el Parlamento Europeo que en abril se preocupaba por este Corredor Natural e infraestructura pública de España.

Desde la plataforma advierten que «la España vaciada no está en la agenda de los distintos gobiernos de España que impiden el desarrollo de las mercancías por ferrocarril y no liberalizan los servicios de pasajeros por las líneas convencionales sólo en las de AVE». Lamentan que el país acumule retrasos de 10 años en servicios por ferrocarril con respecto al resto de Europa y que se estén cometiendo graves casos de asilamiento ferroviario repartidos por toda la geografía de esta #Españavaciada.