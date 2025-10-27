Los viticultores de la DO Ribera del Duero sufren más de 10 millones de euros de pérdidas esta cosecha La Organización Agraria, UCCL, exige soluciones urgentes que garanticen el futuro de miles de productores

BURGOSconecta Burgos Lunes, 27 de octubre 2025

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) denuncia la grave crisis que atraviesan los viticultores de la D.O. Ribera del Duero, y reclama la creación inmediata de una Mesa de Crisis que aborde, con responsabilidad y compromiso, la situación de precios injustos y el incremento constante de los costes de producción.

Con las vendimias de 2025 prácticamente finalizadas y cerca de 130 millones de kilos de uva recogidos, los productores han sufrido pérdidas que superan los 10 millones de euros debido a la caída del precio de la uva, que en algunos casos alcanza reducciones del 15%, e incluso del 50%, y a los elevados costes derivados de los tratamientos contra el mildiu. Todo ello, sin el respaldo necesario por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León.

«No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los viticultores pierden dinero cada campaña. La Ribera del Duero no puede permitirse convertirse en otra zona en crisis permanente como Rioja», denuncian desde UCCL.

Desde la organización agraria se recuerda que ya en 2016 se advirtió de la necesidad de frenar las nuevas plantaciones, especialmente la entrada de derechos de otras zonas vitivinícolas. Sin embargo, el Consejo Regulador, controlado por ASEBOR, y con el apoyo de la Consejería, ha permitido un crecimiento descontrolado, sin tener en cuenta el equilibrio del mercado ni la sostenibilidad del territorio.

Esta falta de planificación está poniendo en riesgo la viabilidad de los pueblos ribereños, el empleo en las bodegas y la pervivencia de un modelo de viticultura familiar y de calidad que ha sido motor económico y social de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia.

«Pedimos responsabilidad a las bodegas. No es de recibo que muchos contratos se firmen el día antes de vendimiar y solo por campaña. Los viticultores merecen respeto y precios dignos por su trabajo», subraya UCCL.

Ante esta situación, la Unión de Campesinos de Castilla y León exige la creación urgente de una Mesa de Crisis de la D.O. Ribera del Duero, en la que participen la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las Organizaciones Profesionales Agrarias y el propio Consejo Regulador, con el objetivo de defender la uva de calidad, el vino de calidad y la cultura vitivinícola que identifica a la Ribera del Duero.

De no adoptarse medidas inmediatas, UCCL no descarta nuevas movilizaciones en defensa de un sector que está al límite, ya que «está en juego mucho más que una cosecha: está en riesgo el futuro de nuestras explotaciones, de nuestros pueblos y de una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Castilla y León»