Vox pide que se duplique la inversión en la mejora de los polígonos industriales de Aranda Es una de las nueve enmiendas presentadas a borrador de presupuestos 2026

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Martes, 11 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Vox considera prioritario que se incremente la inversión en la mejora de los polígonos industriales de Aranda y solicita que se duplique de largo la partida económica incluida en el borrador de presupuestos 2026. Así se refleja en una de las nueve enmiendas que ha presentado la formación política a las cifras municipales elaboradas por el equipo de gobierno formado por Sentir Aranda, Podemos-IU y Ciudadanos.

De esta manera, se solicita que se aumente en 500.000 euros la partida, hasta alcanzar los 860.000 euros. El medio millón de euros se detrae del capítulo de parques y jardines.

En las enmiendas registradas también se plantea un incremento de la plantilla de bomberos en cuatro efectivos y Policía Local con dos agentes. Se aminora la partida de fiestas patronales en 100.000 euros para destinar 20.000 a la programación navideña y 80.000 a la adquisición de baños portátiles.

Por otra parte, se plantea reducir el máximo económico para realizar contratos menores de 5.000 a 3.000 euros. 65.000 euros para adecuar los vestuarios de futbol Juan Carlos Higueros y algunas variaciones en subvenciones y ayudas de emergencia social completan la propuesta de Vox.

«Hartos ya del relato continuo de boicot y bloqueo por parte de la oposición y con el pleno convencimiento de que es un argumento falso, que solo pretende esconder la incapacidad para gestionar y gobernar Aranda, estamos muy dispuestos a aprobar los presupuestos, sabiendo que nuestros dos votos son los necesarios para aprobarlos con mayoría», detallan los dos concejales de VOX a través de una nota de prensa. Al respecto, piden que se abra una negociación para llegar a un acuerdo «de mínimos».

Apuntan a que esperan que «se apruebe alguna de nuestras enmiendas» para votar a favor los presupuestos. «Una vez más el grupo municipal Vox pone el interés de los arandinos por delante de cualquier otra cosa; queriendo aprobar unos presupuestos continuistas, sin consenso ni apoyos de ningún tipo. Tienen una mano tendida, ahora solo deben decidir si quieren aprobar los presupuestos o no», concluyen.