Siete víctimas de violencia de género en Burgos, bajo la lupa del sistema de protección VioGén por riesgo alto o extremo El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior tiene activos 574 casos en Burgos PATRICIA CARRO Burgos Miércoles, 4 septiembre 2019, 08:10

La lucha contra la lacra de la violencia de género, que se ha cobrado la vida de dos burgalesas este pasado julio, Monika Asenova y Josefa Santos, asesinadas por sus maridos en sendos crímenes cometidos en Salas de los Infantes y Villagonzalo Pedernales, tiene muchas aristas. Y una de ellas corresponde a la protección de las víctimas, contando con planes específicos de protección o sistemas de seguimiento a los agresores, sobre todo en los casos más extremos.

Estas medidas se enmarcan en el Sistema de Seguimietno Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. A fecha 31 de agosto, el Sistema VioGén registraba 574 casos de violencia de género activos en Burgos, de los 2.797 de toda Castilla y León, con diferentes niveles de riesgo para las víctimas.

Así, el sistema tiene bajo especial vigilancia y protección a dos mujeres, que se encuentran en riesgo extremo, y a otras siete, en riesto alto. De los 574 casos de violencia de género, la mayoría, 321, no se registran como casos de riesgo para la víctima, pero sí que se han calificado 194 como riesgo bajo y 52 como riesgo medio. Además, se mantienen en el sistema 3.533 casos no activos, que ya no requieren de atención polical aunque se podrían reactivar si fuera necesario.

Y es que, en todos los casos, las calificaciones están en constante observación para su modificación y la prestación del servicio más apropiado para la víctima. De este modo, para las víctimas con un nivel de riesgo 'no apreciado' se establecen unas medidas de seguimiento que incluyen la revisión del riesgo cada tres meses y, dependiendo de los casos, medidas policiales de protección. A medida que se incrementa el nivel de riesgo se aumenta la intensidad de las medidas de protección, la atención a las víctimas y la vigilancia a los agresores.

De 18 a 45 años

La estadística mensual que ofrece la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género examina, con cierta profundidad, las características de los casos registrados en el Sistema VioGén. El último informe detallado corresponde al mes de julio, pues no se han ofrecido los de agosto más allá de los datos globales.

Así, hasta el 31 de julio en Burgos había 556 casos de violencia de género bajo la protección del Sistema VioGén, siendo Burgos la provincia con mayor número de toda Castilla y León. Le siguen León, con 551 casos, y Valladolid, con 459. Durante el pasado mes, ningún caso se había catalogado de riesgo de extremo, aunque siete de ellos sí contaban con las medidas de protección policial correspondientes a riesgo alto.

En 304 casos no se había apreciado riesgo alguno, mientras que en 2015 el riesgo era bajo y en 40, medio. A destacar, también, que la mayor parte de los casos de violencia de género amparados por VioGén tienen como víctimas a mujeres de entre 18 y 45 años. 166 casos encajan en el grupo de edad de 18 a 30 mientras que son 240 los que afectan a mujeres de entre 31 y 45 años.

Además, en el grupo de edad de 46 a 64 también se registraron 124 casos, y 17 correspondían a mujeres de más de 65 años, y 9 a menores de edad (desde 14 a 17 años). La mayor parte de las víctimas de violencia de género, 358, son de nacionalidad española, frente a las 198 extranjeras. Durante el mes de julio, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género 016 recibió 37 llamadas desde Burgos.