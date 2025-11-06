BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de las monjas cismáticas de Belorado llegando con su portavoz a los juzgados de Briviesca. Ricardo Ordóñez

El Supremo lo ratifica: las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles

De manera indirecta, confirma al Comisario Pontificio y arzobispo de Burgos como administrador de los conventos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma y las asociaciones que creó con los nombres de los conventos de Belorado y Derio, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que rechazó la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de las asociaciones Monasterio de Santa Clara de Derio y Monasterio de Santa Clara de Belorado, tras la transformación desde una entidad religiosa.

En su día García de Viedma impugnó la denegación realizada por la Subsecretaría del Ministerio del Interior y ahora el Supremo apunta a que la exreligiosa no justificó «interés casacional», objeto material para que el Alto Tribunal le dé la razón, y «por falta de justificación suficiente». La providencia dice que tampoco ofrece indicaciones sobre la doctrina errada o su interpretación.

El recurso de García de Viedma y las asociaciones apuntaba hacia una vulneración del derecho de decidir abandonar la iglesia por parte de una comunidad de monjas y su posterior transformación, en una asociación civil para que se pueda registrar como tal.

De esta forma, el Supremo da carpetazo a una de las batallas judiciales de las exclarisas. Pero este solo es un procedimiento más entre los problemas judiciales que acorralan a las monjas cismáticas de Belorado.

Porque, además del desahucio, tienen pendientes dos causas judiciales por las denuncias interpuestas por la Diócesis de Vitoria y por la Federación de Clarisas Aránzazu por los conventos de Derio y Orduña y el la presunta venta fraudulenta del oro por parte de la exabadesa.

Monseñor Iceta, confirmado

Las exmonjas impugnaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el procedimiento de las denegaciones del Ministerio del Interior. Y también la designación del Comisario Pontificio, el arzobispo de Burgos Mario Iceta, como representante legal de las entidades religiosas Monasterio de Santa Clara de Derio y Monasterio de Santa Clara de Belorado.

Ahora el Tribunal Supremo también indica que existe una falta de justificación en el recurso sobre que las infracciones imputadas hayan sido determinantes dado que la razón de decidir del TSJ de Madrid fue que «el objeto del litigio era una cuestión de legalidad ordinaria» y no de vulneración de los derechos.

La providencia impone las costas García de Viedma y sus asociaciones con un límite de 2.000 euros. Esa cantidad ha de ir en beneficio de las entidades religiosas -que no asociaciones- Monasterio de Santa Clara de Derio y Monasterio de Santa Clara de Belorado y a la Abogacía del Estado, por ser partes recurridas.

Desde la oficina del comisario Pontificio transmiten a través de un comunicado que, junto con la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, «siguen confiando en que, conforme a lo dispuesto en esta resolución del Tribunal Supremo, la Administración de Justicia ponga fin a este doloroso asunto conforme a Derecho, mostrando una vez más su preocupación por las monjas mayores que no incurrieron en cisma».

Te puede interesar

