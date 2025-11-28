Suspenden la vista sobre el presunto uso fraudulento de los vehículos de las monjas cismáticas La defensa de las exclarisas ha vuelto a recusar a la jueza de Briviesca por «enemistad manifiesta» mientras se esperaba la declaración de la exabadesa y de Susana Varo

Julio César Rico Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

La titular del Juzgado de instrucción de Briviesca ha suspendido la vista que estaba anunciada y la declaración de ocho exclarisas de Belorado por la cesión presuntamente fraudulenta de un vehículo que las exreligiosas donaron a Valencia tras la dana. El abogado de las monjas cismáticas, Florentino Aláez, ha confirmado que la suspensión de la causa es «atribuible a temas de enemistad manifiesta» de la jueza con las exreligiosas.

Ante este extremo, la magistrada de Briviesca ha decidido suspender la causa. Estaba previsto que las ex religiosas acudiesen a Briviesca a declarar por una de las denuncias interpuestas por el Arzobispado de Burgos, referente al uso de los vehículos. Aluden los letrados de la defensa de las cismáticas que esos coches se cedieron antes de que se produjera el cisma y que, por lo tanto, no ha lugar a ninguna causa judicial.

A las 09.30 llegaban a Briviesca la catalana Roser Más y Zaida Pinar para declarar ante la titular del Juzgado burebano. Media hora después salían del edificio de la Justicia de Briviesca. Los abogados Florentino Aláez y el hermano de la exabadesa, Enrique García de Viedma, anunciaban la nueva recusación a la magistrada y la posterior suspensión de la causa.

Aluden los letrados que la denuncia del Comisario Pontifico, Mario Iceta, no ha lugar dado que los hechos «se produjeron medio año antes» de que se sustanciara el cisma de de Belorado y que entonces «Iceta no era administrador de los bienes.

Y todo ello apenas unas horas después de que la Guardia Civil detuviera este jueves a la exabadesa, laura García de Viedma, por la presunta venta ilegal de patrimonio del monasterio de Belorado.

De hecho, está prevista la declaración de la propia exabadesa en los tribunales de Briviesca a última hora de esta mañana por este segundo caso.