BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
Roser Más a su llegada a los Juzgados. JCR

Suspenden la vista sobre el presunto uso fraudulento de los vehículos de las monjas cismáticas

La defensa de las exclarisas ha vuelto a recusar a la jueza de Briviesca por «enemistad manifiesta» mientras se esperaba la declaración de la exabadesa y de Susana Varo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

La titular del Juzgado de instrucción de Briviesca ha suspendido la vista que estaba anunciada y la declaración de ocho exclarisas de Belorado por la cesión presuntamente fraudulenta de un vehículo que las exreligiosas donaron a Valencia tras la dana. El abogado de las monjas cismáticas, Florentino Aláez, ha confirmado que la suspensión de la causa es «atribuible a temas de enemistad manifiesta» de la jueza con las exreligiosas.

Ante este extremo, la magistrada de Briviesca ha decidido suspender la causa. Estaba previsto que las ex religiosas acudiesen a Briviesca a declarar por una de las denuncias interpuestas por el Arzobispado de Burgos, referente al uso de los vehículos. Aluden los letrados de la defensa de las cismáticas que esos coches se cedieron antes de que se produjera el cisma y que, por lo tanto, no ha lugar a ninguna causa judicial.

A las 09.30 llegaban a Briviesca la catalana Roser Más y Zaida Pinar para declarar ante la titular del Juzgado burebano. Media hora después salían del edificio de la Justicia de Briviesca. Los abogados Florentino Aláez y el hermano de la exabadesa, Enrique García de Viedma, anunciaban la nueva recusación a la magistrada y la posterior suspensión de la causa.

Noticias relacionadas

Las cismáticas de Belorado se enfrentan a un nuevo desahucio, esta vez en Orduña

Las cismáticas de Belorado se enfrentan a un nuevo desahucio, esta vez en Orduña

EL TSJ desestima la querella la jueza de Briviesca que ordenó el traslado de las cinco monjas mayores de Belorado

EL TSJ desestima la querella la jueza de Briviesca que ordenó el traslado de las cinco monjas mayores de Belorado

El Supremo ratifica que las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles

El Supremo ratifica que las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles

Otro revés judicial para las monjas cismáticas de Belorado: archivan su denuncia contra el arzobispo de Burgos

Otro revés judicial para las monjas cismáticas de Belorado: archivan su denuncia contra el arzobispo de Burgos

Aluden los letrados que la denuncia del Comisario Pontifico, Mario Iceta, no ha lugar dado que los hechos «se produjeron medio año antes» de que se sustanciara el cisma de de Belorado y que entonces «Iceta no era administrador de los bienes.

Y todo ello apenas unas horas después de que la Guardia Civil detuviera este jueves a la exabadesa, laura García de Viedma, por la presunta venta ilegal de patrimonio del monasterio de Belorado.

De hecho, está prevista la declaración de la propia exabadesa en los tribunales de Briviesca a última hora de esta mañana por este segundo caso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ajuste de cuentas por drogas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
  2. 2 El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026
  3. 3 Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  5. 5 Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión
  6. 6 Detenida una segunda persona en el registro del convento de Belorado
  7. 7 CaminODS, la ruta por 17 pueblos de Burgos que impulsan proyectos sostenibles
  8. 8 Exigen en Burgos un piso para pacientes oncohematológicos tras tres años sin respuesta
  9. 9 Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que se lleven a las mayores del monasterio de Orduña
  10. 10 El Ayuntamiento de Burgos no renuncia a celebrar la Fiesta de la Cecina de San Pedro de la Fuente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Suspenden la vista sobre el presunto uso fraudulento de los vehículos de las monjas cismáticas

Suspenden la vista sobre el presunto uso fraudulento de los vehículos de las monjas cismáticas