Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos El contrato licitado actuará durante tres años en varias vías de la provincia, con posibilidad de prórroga hasta casi tres años más, e incluye medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 07:22

El Ministerio de Transportes invertirá 15,5 millones de euros para mejorar la seguridad y el estado de 138 kilómetros de carreteras en Burgos, garantizando viajes más seguros, menos riesgos de accidentes y una red vial más sostenible y accesible para todos.

En total, se ha aprobará un contrato para la conservación, mejora y explotación de más de 138 kilómetros de carreteras burgalesas.

El tiempo y las carreteras sobre las que se actuará

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio a licitar este contrato. La duración del mismo es de tres años y existe la posibilidad de prorrogarlo dos años más y se contempla una prórroga adicional de un máximo de nueve meses.

Los trabajos se centran en el mantenimiento y conservación de 138 kilómetros de cuatro carreteras: la N-232, la N-629, la N-232A y la N-629A. Junto a estas carreteras mencionadas, también se rehabilitará superficialmente el firme en la N-232 en el municipio Valle de Valdebezana.

Requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones

El contrato de actuación incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Algunas de las actuaciones Vigilancia y atención de accidentes.

Vialidad invernal.

Servicio de control de túneles y comunicaciones.

Mantenimiento de instalaciones

Colocación de cartel de lamas en N-629, km 42. Bercedo, reparación de pontón en N-232, km 502. Pino de Bureba y quitanieves Vialidad Invernal en km 48 de la N-629. Límite Burgos con Cantabria. BC

Medidas para mitigar la huella de carbono

El objetivo de este programa del ministerio es mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado asegurando que sea accesible en condiciones adecuadas para todos.

Los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto obliga a las empresas a incluir en sus ofertas el cálculo de esta huella que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Extendido de hormigón bituminoso en N-629, km 32. Quintanilla Pienza, protección de taludes en N-232, km 510. Túneles de Oña y desbroce y tala en N-629, km 9. Trespaderne. BC

En 2022 ya se habían incorporado por parte del Ministerio de Transportes medidas de eficiencia energética en estos contratos, tales como autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o el empleo de vehículos eléctricos.

En 2023 se incluyó, además, otro criterio de valoración: el compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización para alcanzar un balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

Con estas medidas, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos de la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y el mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar la red de carreteras y optimizar recursos públicos.

Estos contratos incluyen trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para permitir que la infraestructura y sus elementos estén en buenas condiciones.

Se incluyen actuaciones como: Agenda de información de estado y programación.

Ayuda a explotación y estudios de seguridad vial.

Mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.