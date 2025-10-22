BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia de Sacyl en carretera. BC

Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos

El primer suceso se ha producido entre una furgoneta y un turismo en Medina de Pomar y el segundo ha ocurrido en Villagonzalo Pedernales al colisionar un camión y un coche

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Tres personas han resultado heridas este miércoles a primera hora de la tarde en dos accidentes de tráfico ocurridos en la provincia de Burgos con apenas veinte minutos de diferencia.

El primero de ellos se ha producido a las 15:26 horasen Medina de Pomar, a la altura del número 59 de la Avenida Bilbao. El alertante indicaba qaue habían colisionado una furgoneta y un turismo y solicitaba asistencia sanitaria para atender a dos varones de 36 y 22 años que, según las primeras informaciones, han resultado heridos leves.

El 112 daba aviso a la policía local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que movilizaba una ambulancia al lugar.

Accidente entre un camión y un coche en Villagonzalo

El segundo accidente ha tenido lugar a las 15:42 horas, pocos minutos después del primero. El 112 recibía una llamada avisando de la colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 235 de la A-1, en Villagonzalo Pedernales, en sentido Madrid.

Noticias relacionadas

Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos

Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos

Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía

Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía

Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos

Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos

Una investigación iniciada en Burgos permite detener al cabecilla de una banda que estafaba en Whatsapp

Una investigación iniciada en Burgos permite detener al cabecilla de una banda que estafaba en Whatsapp

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer de 21 años herida, en principio, leve. Emergencias daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl que enviaba una ambulancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  3. 3 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  4. 4 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  5. 5 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  6. 6 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  7. 7 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos
  8. 8 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  9. 9 Herido un ciclista menor de edad tras colisionar contra un coche en Burgos
  10. 10 Burgos, una provincia cada vez más envejecida: hasta 46 municipios no tienen vecinos menores de edad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos

Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos