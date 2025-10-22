Tres heridos en dos accidentes simultáneos en Burgos El primer suceso se ha producido entre una furgoneta y un turismo en Medina de Pomar y el segundo ha ocurrido en Villagonzalo Pedernales al colisionar un camión y un coche

Tres personas han resultado heridas este miércoles a primera hora de la tarde en dos accidentes de tráfico ocurridos en la provincia de Burgos con apenas veinte minutos de diferencia.

El primero de ellos se ha producido a las 15:26 horasen Medina de Pomar, a la altura del número 59 de la Avenida Bilbao. El alertante indicaba qaue habían colisionado una furgoneta y un turismo y solicitaba asistencia sanitaria para atender a dos varones de 36 y 22 años que, según las primeras informaciones, han resultado heridos leves.

El 112 daba aviso a la policía local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que movilizaba una ambulancia al lugar.

Accidente entre un camión y un coche en Villagonzalo

El segundo accidente ha tenido lugar a las 15:42 horas, pocos minutos después del primero. El 112 recibía una llamada avisando de la colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 235 de la A-1, en Villagonzalo Pedernales, en sentido Madrid.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para atender a una mujer de 21 años herida, en principio, leve. Emergencias daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl que enviaba una ambulancia.