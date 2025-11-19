BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La N-234 en el tramo de variante de Salas de los Infantes. BC

Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos

Transportes acometerá la reconstrucción total del firme, la construcción de drenaje subterráneo y la mejora del drenaje superficial para mejorar la seguridad vial en un tramo que se encuentra muy deteriorado

Gloria Díez

Gloria Díez

Burgos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Un tramo de la variante N-234 a su paso por Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos, será sometido a obras de mejora con una inversión de 6,8 millones de euros. El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha el proceso para contratar las obras necesarias para arreglar completamente el pavimento de un tramo de esta carretera. También se instalará un sistema de drenaje subterráneo y se mejorará el drenaje de la superficie.

Todo esto porque el estado actual de la vía está muy deteriorado y es necesario para mejorar la seguridad de los conductores. Una vía que tiene menos de 20 años y en la que ya se ha tenido que actuar, para bachear, en varias ocasiones, debido al estado del firme.

La actuación se desarrollará a lo largo de más de tres kilómetros, entre el 435,300 y el 438,710 y la intención es realizar una rehabilitación completa del firme y del drenaje de la plataforma. El objetivo, además de la seguridad de los conductores, es la protección del conjunto del firme aumentando su durabilidad, impermeabilidad, uniformidad y aspecto.

Las obras también harán mejoras en algunas partes del terraplén que bordea la carretera. Además, se tomarán medidas para evitar que el agua de lluvia se filtre y, para ello, se revestirán las cunetas, se colocarán capas de piedra en ciertas estructuras y se usará un tipo de material en los laterales de la vía para hacer que la plataforma sea más impermeable.

Para evitar generar tantos residuos y aprovechar mejor los materiales, en el tramo de la obra hasta el kilómetro 437,1 se reutilizará parte del pavimento existente mezclándolo con el terreno del propio lugar. Además, en las capas inferiores del asfalto que se coloquen (base e intermedia), se exigirá que al menos el 30% de los áridos —las piedras y gravillas que forman la mezcla— provengan de materiales reciclados.

Noticias relacionadas

Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos

Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos

Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización

16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización

Desde el Ministerio de Transportes explican que el anuncio correspondiente a esta licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre los últmimos anuncios de mejora de la red viaria estatal de la provincia de Burgos, se encuentra la adjudicación por 2,8 millones de euros el proyecto para construir el nuevo tramo de la autovía A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca.

También la reciente autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación, por 15,5 millones de euros, de un contrato para conservar 138 kilómetros de carreteras en la región entre las que se encuentran la N-232, la N-629 y en varios tramos de la N-232A y N-629A.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una simpática aparición en el río Vena sorprende a los vecinos en pleno centro de Burgos
  2. 2 Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína
  3. 3 Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación
  4. 4 Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo
  5. 5 Las condiciones para alquilar el bar de las piscinas de un pueblo de Burgos con 1.800 habitantes
  6. 6 Burgos asume el entierro en una década de 66 personas sin recursos
  7. 7 Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos
  8. 8 La Diputación de Burgos crea el I Premio a la Tauromaquia sin dotación económica y para fomentar sus valores
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre
  10. 10 Burgos aprobará de manera definitiva la Ordenanza de Terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos

Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos