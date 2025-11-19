Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos Transportes acometerá la reconstrucción total del firme, la construcción de drenaje subterráneo y la mejora del drenaje superficial para mejorar la seguridad vial en un tramo que se encuentra muy deteriorado

Gloria Díez Burgos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:22

Un tramo de la variante N-234 a su paso por Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos, será sometido a obras de mejora con una inversión de 6,8 millones de euros. El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha el proceso para contratar las obras necesarias para arreglar completamente el pavimento de un tramo de esta carretera. También se instalará un sistema de drenaje subterráneo y se mejorará el drenaje de la superficie.

Todo esto porque el estado actual de la vía está muy deteriorado y es necesario para mejorar la seguridad de los conductores. Una vía que tiene menos de 20 años y en la que ya se ha tenido que actuar, para bachear, en varias ocasiones, debido al estado del firme.

La actuación se desarrollará a lo largo de más de tres kilómetros, entre el 435,300 y el 438,710 y la intención es realizar una rehabilitación completa del firme y del drenaje de la plataforma. El objetivo, además de la seguridad de los conductores, es la protección del conjunto del firme aumentando su durabilidad, impermeabilidad, uniformidad y aspecto.

Las obras también harán mejoras en algunas partes del terraplén que bordea la carretera. Además, se tomarán medidas para evitar que el agua de lluvia se filtre y, para ello, se revestirán las cunetas, se colocarán capas de piedra en ciertas estructuras y se usará un tipo de material en los laterales de la vía para hacer que la plataforma sea más impermeable.

Para evitar generar tantos residuos y aprovechar mejor los materiales, en el tramo de la obra hasta el kilómetro 437,1 se reutilizará parte del pavimento existente mezclándolo con el terreno del propio lugar. Además, en las capas inferiores del asfalto que se coloquen (base e intermedia), se exigirá que al menos el 30% de los áridos —las piedras y gravillas que forman la mezcla— provengan de materiales reciclados.

Desde el Ministerio de Transportes explican que el anuncio correspondiente a esta licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre los últmimos anuncios de mejora de la red viaria estatal de la provincia de Burgos, se encuentra la adjudicación por 2,8 millones de euros el proyecto para construir el nuevo tramo de la autovía A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca.

También la reciente autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación, por 15,5 millones de euros, de un contrato para conservar 138 kilómetros de carreteras en la región entre las que se encuentran la N-232, la N-629 y en varios tramos de la N-232A y N-629A.