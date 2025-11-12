El Turno de Oficio de Violencia de Género del Colegio de Abogacía de Burgos recibe el premio Meninas 2025 Estos galardones reconocen la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan por la igualdad en toda la Comunidad

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha anunciado los Reconocimientos Meninas 2025, unos galardones concedidos por el Ministerio de Igualdad, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con el objetivo de reconocer la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan activamente para erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad real.

Durante su intervención, previa a la representación de la obra teatral 'Francisca', que aborda el primer divorcio justificado en la violencia de género, Sen destacó que los Reconocimientos Meninas «no son premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora».

El delegado explicó que los criterios de selección valoran la trayectoria y compromiso con la lucha contra la violencia de género, el impacto social real de las acciones desarrolladas, la innovación y coordinación institucional y el efecto directo en la vida de mujeres y niñas. «Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya dedicación salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad», subrayó Nicanor Sen.

Premiadas

En esta edición, los Reconocimientos Meninas 2025 de Castilla y León recaen en:

En Ávila: María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora, por su labor educativa y cultural en favor de la igualdad; en la provincia de Burgos, el turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia jurídica especializada; en León, la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo y creación de recursos esenciales; En Palencia, el Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid), por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia forestal; en Salamanca, la Inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM, por más de dos décadas de trabajo en la protección de víctimas; en Segovia, el Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros y de detección temprana; en Soria, la Fundación CEPAIM, por su labor con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad; en Valladolid, el Sargento Primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil), por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas y, por último, Zamora el Capitán María Isabel García Núñez (SEPRONA, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, UPRONA), por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil.

El reconocimiento autonómico ha sido otorgado a la Fundación INTRAS, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género.

La gala oficial de entrega se celebrará el 24 de noviembre en el Auditorio de León, con la presencia de las personas reconocidas, instituciones, colectivos y ciudadanía comprometida con la igualdad. «La violencia contra las mujeres tiene responsables, pero también tiene respuesta. Y parte de esa respuesta la conforman personas como estas: profesionales, activistas e instituciones que nunca miran hacia otro lado», concluyó Nicanor Sen.