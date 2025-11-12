BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 12 de noviembre
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Delegación de Gobierno

El Turno de Oficio de Violencia de Género del Colegio de Abogacía de Burgos recibe el premio Meninas 2025

Estos galardones reconocen la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan por la igualdad en toda la Comunidad

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:22

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha anunciado los Reconocimientos Meninas 2025, unos galardones concedidos por el Ministerio de Igualdad, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con el objetivo de reconocer la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan activamente para erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad real.

Durante su intervención, previa a la representación de la obra teatral 'Francisca', que aborda el primer divorcio justificado en la violencia de género, Sen destacó que los Reconocimientos Meninas «no son premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora».

El delegado explicó que los criterios de selección valoran la trayectoria y compromiso con la lucha contra la violencia de género, el impacto social real de las acciones desarrolladas, la innovación y coordinación institucional y el efecto directo en la vida de mujeres y niñas. «Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya dedicación salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad», subrayó Nicanor Sen.

Premiadas

En esta edición, los Reconocimientos Meninas 2025 de Castilla y León recaen en:

En Ávila: María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora, por su labor educativa y cultural en favor de la igualdad; en la provincia de Burgos, el turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia jurídica especializada; en León, la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo y creación de recursos esenciales; En Palencia, el Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid), por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia forestal; en Salamanca, la Inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM, por más de dos décadas de trabajo en la protección de víctimas; en Segovia, el Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros y de detección temprana; en Soria, la Fundación CEPAIM, por su labor con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad; en Valladolid, el Sargento Primero Sergio Palomares del Río (Guardia Civil), por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas y, por último, Zamora el Capitán María Isabel García Núñez (SEPRONA, concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, UPRONA), por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil.

El reconocimiento autonómico ha sido otorgado a la Fundación INTRAS, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género.

La gala oficial de entrega se celebrará el 24 de noviembre en el Auditorio de León, con la presencia de las personas reconocidas, instituciones, colectivos y ciudadanía comprometida con la igualdad. «La violencia contra las mujeres tiene responsables, pero también tiene respuesta. Y parte de esa respuesta la conforman personas como estas: profesionales, activistas e instituciones que nunca miran hacia otro lado», concluyó Nicanor Sen.

