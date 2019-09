Valdorros se queda sin agua e internet en un nuevo robo de cobre La caja de conexiones ha sido asaltada con tensión eléctica / BC Un grupo especializado en robos de cobre ha hecho varios cortes de cableado esta mañana y ha dejado sin servicios básicos a toda la localidad | A las 19:00 horas han sido restablecidos ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Miércoles, 4 septiembre 2019, 19:44

Valdorros ha estado buena parte del día sin agua, alumbrado público e internet, después de que, probablemente, uno de los grupos organizados itinerantes que se dedican al robo de cobre atacase un transformador situado en la urbanización abandonada del campo de golf. Los delincuentes han cortado varios cables en busca de cobre, pero se han encontrado con aluminio, por lo que han atacado una caja de conexiones y se han llevado lo que han podido.

Según comenta el alcalde de la localidad, José Manuel Briongos, lo que se han llevado no vale nada, pero el daño que han causado a los vecinos es tremendo. Además, han actuado con tensión eléctrica, lo que podía haber causado daños muy graves a los delincuentes.

Desanimado porque unos «desalmados» puedan tirar por tierra el trabajo municipal de años, Briongos lamenta la «total impunidad» con la que operan estos delincuentes. Actúan a plena luz del día y la Guardia Civil, bien por que no dispone de medios suficientes o porque la Justicia no ejerce condenas firmes, se limita a tramitar las denuncias, ni si quiera a ver cómo han dejado el lugar de los hechos, comenta. Briongos no les culpa, él mismo lamenta que no sirva de nada denunciar e incluso, a veces, detener a los culpables.

En la misma línea se muestra Daniel Ruiz Bravo, dueño de Wifinor, empresa que sirve internet a los vecinos. La compañía ha sufrido con este tres robos en dos meses y las denuncias quedan registradas, pero hasta el momento no han servido para que juzguen a nadie por los hechos que sufre.

Aunque económicamente estos robos no son muy gravosos, sí lo son para la imagen de la empresa y del Ayuntamiento, pues dejan de prestar servicios básicos. «Los vecinos no tienen por qué entender que se ha sufrido un robo», explica Briongos. Ellos necesitan que se les dé un servicio y no lo reciben, esa es la realidad, lamenta.

Cables cortados / BC

Atados de pies y manos

Además, tomar medidas contra estos robos resulta muy complicado. El Ayuntamiento de Valdorros, que no es el primer robo de este tipo que sufre, solicitó a la Subdelegación del Gobierno la instalación de cámaras de seguridad en algunos puntos, pero fueron denegadas por estar orientadas a la vía pública. La Ley de Protección de Datos impide que se puedan grabar zonas públicas, por lo que solo puede que hormigonar transformadores y soldar arquetas para ponérselo más difícil.

En el caso de una empresa como Wifinor, le resulta más barato reemplazar los equipos que asegurarlos, pues al estar prestando servicio en zonas poco pobladas y no datadas con seguridad, es muy costoso. Sin embargo, Ruiz Bravo sí que está valorando contratar un seguro que indemnice a los clientes por quedarse sin servicio durante horas o días.

En cualquier caso, la realidad es que son los propietarios de los equipos o de las redes los que tienen que cargar con el coste de reponer el servicio, esperando que sea la última vez que unos delincuentes busquen hacer dinero fácil a costa de dejar a centenares de vecinos sin algún servicio básico.