Un varón de 51 años herido tras una colisión en la AP-1, en Burgos

Un varón de 51 años ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos ocurrida a las 12:52 horas de este jueves, 13 de noviembre en el kilómetro 13 de la AP-1, en Quintanapalla, sentido Madrid.

Al recibir el aviso, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes han atendido al herido en el lugar del accidente, la víctima presentaba dolor en el pecho tras el impacto.

Este incidente se produce pocas horas después de otro aparatoso accidente en la misma autopista, también en sentido Madrid.

El cual tuvo lugar en el kilómetro 208, a la altura del término municipal de Villalmanzo, y que dejó diez personas heridas tras una colisión en cadena de cinco turismos.