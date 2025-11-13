BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de uan ambulacia en Burgos BC

Un varón de 51 años herido tras una colisión en la AP-1, en Burgos

La colisión se ha producido a la altura del término municipal de Quintanapalla a las 12:52 horas

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

Un varón de 51 años ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos ocurrida a las 12:52 horas de este jueves, 13 de noviembre en el kilómetro 13 de la AP-1, en Quintanapalla, sentido Madrid.

Al recibir el aviso, se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes han atendido al herido en el lugar del accidente, la víctima presentaba dolor en el pecho tras el impacto.

Noticias relacionadas

Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos

Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos

Herido un motorista tras chocar contra un corzo en Burgos

Herido un motorista tras chocar contra un corzo en Burgos

Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

Este incidente se produce pocas horas después de otro aparatoso accidente en la misma autopista, también en sentido Madrid.

El cual tuvo lugar en el kilómetro 208, a la altura del término municipal de Villalmanzo, y que dejó diez personas heridas tras una colisión en cadena de cinco turismos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  2. 2 Un aparatoso accidente múltiple deja diez heridos en la A-1, en Burgos
  3. 3 Detienen a tres personas en Burgos por robar 15.000 euros a dos ancianas a quienes cuidaban
  4. 4 Herido un motorista en un accidente con un corzo en Burgos
  5. 5 Los dos mercados efímeros que se organizan en casas del centro de Burgos este fin de semana
  6. 6 Los artistas de Burgos que se unirán a Fito y Fitipaldis en su gira por España
  7. 7 Herida una mujer de 63 años tras ser atropellada en Burgos
  8. 8 Herido un joven tras salirse de la vía en Burgos
  9. 9 Investigan a un segundo implicado en la paliza mortal de Villatoro como presunto agresor de Vito Javier Moreno
  10. 10 Radiografía de las multas de tráfico en Burgos: lugares y causas de sanción más frecuentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un varón de 51 años herido tras una colisión en la AP-1, en Burgos

Un varón de 51 años herido tras una colisión en la AP-1, en Burgos