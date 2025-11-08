Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente Más de un tercio de los hogares de la provincia son ya unipersonales, un índice que mantiene constante crecimiento desde hace años

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:22

Cada vez hay más personas viviendo en soledad en Burgos, ya sea voluntaria o no deseada. Así, de acuerdo a los datos consignados en el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares publicado días atrás por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 36,5% de los hogares de la provincia de Burgos a finales de 2023 eran de carácter uniperosnal.

Se trata del índice más alto de los registrados en la serie histórica del INE. Una serie que, a grandes rasgos, evidencia tres cuestiones. La primera es que el porcentaje de hogares unipersonales va en aumento año a año, tanto en Burgos como en el conjunto del territorio nacional; la segunda es que Burgos es una de las provincias con mayor proporción de hogares unipersonales; y la tercera es que esa realidad parece estar íntimamente ligada al envejecimiento de la población.

Por partes. En 2015, cuando el INE comenzó a estudiar la composición de los hogares españoles, el 33,9% de los hogares burgaleses eran de carácter unipersonal. Ocho años después, ese índice se ha incrementado en 2,6 puntos porcentuales, un crecimiento más que significativo teniendo en cuenta el orden de magnitud estudiado.

Eso sí, aunque el incremento de este índice en Burgos se sitúa en la parte alta, otros muchos territorios han experimentado un crecimiento superior en el mismo periodo. En el conjunto de Castilla y León, por ejemplo, el incremento entre 2015 y 2023 es de 3,1 puntos.

Aún así, Burgos era a finales de 2023 la octava provincia española con mayor proporción de hogares unipersonales. A la cabeza, Ávila, con un 39%, seguida de Zamora (38,6%) y Soria (37,4%). También provincias como León, Salamanca, Ourense o Cáceres muestran índices muy superiores a la media.

Se trata, a grandes rasgos, de provincias de la España interior, territorios caracterizados entre otras cuestiones por el paulatino envejecimiento de la población. Y esa parece ser otra de las grandes conclusiones que se pueden extraer de los datos del INE. Y es que, el mapa muestra una correlación directa entre el porcentaje de hogares unipersonales y la edad media de la población. A mayor envejecimiento, mayor proporción de hogares unipersonales, lo que parece indicar una relación de causalidad.

Un simple vistazo al mapa permite observar cómo el sur y el litoral peninsular, junto con Ceuta y Melilla, presentan una realidad totalmente diferente a la del tercio noroeste, con Castilla y León, Asturias y Galicia como referentes en envejecimiento y presencia de hogares unipersonales.

Composición de los hogares en Burgos

En todo caso, dentro de la propia provincia se pueden observar diferencias abismales entre unos territorios y otros. Nada tiene que ver la composición de los hogares de buena parte del entorno rural con el de los grandes municipios del Alfoz de la capital, por ejemplo.

En este sentido, cabe destacar varias cuestiones. Para empezar, casi el 40% de los municipios de la provincia de Burgos (148 de 371) presentan índices superiores al 50% de hogares unipersonales.

A la cabeza se sitúan los municipios de Tineblas de la Sierra (85,7%) Valmala (85,7%) y Jurisdicción de Lara (81,3%), todos ellos caracterizados también por un gran envejecimiento de sus habitantes y con tamaños medios del hogar que apenas superan 1,2 miembros.

En el lado contrario de la tabla se sitúan, a grandes rasgos, los grandes municipios del alfoz de la capital, destino desde hace años de familias jóvenes con hijos, como Villagonzalo Pedernales. Como curiosidad, según los registros del INE, sólo hay un municipio de la provincia sin hogares unipersonales: Barrios de Muñó.

Por su parte, los tres grandes municipios de Burgos presentan índices de hogares unipersonales relativamente cercanos a la media provincial. Destaca en este sentido Burgos capital, con un 34,3% de hogares unipersonales, mientras Miranda de Ebro presenta un 32,8% y Aranda de Duero un 32,5%.