Augusto Lima seguirá defendiendo la elástica del San Pablo Augusto Lima. / SPB El pívot acuerda su renovación con el club en contrato de uno más uno, la próxima temporada y la opción de un año adicional BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 17 junio 2019, 14:09

El San Pablo Burgos y Augusto Lima continuarán ligando sus caminos en la próxima temporada 2019/20. El club burgalés y el pívot han acordado la ampliación de su contrato para la campaña que viene, además de la opción de un año adicional, después del buen papel realizado por el jugador tras su incorporación a la plantilla burgalesa en diciembre de 2018.

La aportación del hispanobrasileño fue fundamental desde su llegada al equipo, dejando buenas estadísticas sobre la pista, pero también destacando con la energía mostrada tanto dentro como fuera de la cancha.

Lima defendió la elástica del conjunto castellano a lo largo de 21 partidos durante la pasada campaña 2018/19, en los que participó en una media de 18 minutos por encuentro. El pívot de 2,08m logró acumular un promedio de 7 puntos y 10,4 créditos de valoración. Su labor le ha llevado a ser un destacado en la pintura, con una media acumulada de 3,2 rebotes defensivos y 2,1 capturas en ataque por duelo.

El pívot del San Pablo Burgos destaca que «seguir el proyecto del año pasado» es una de las principales motivaciones que le han llevado a apostar por la renovación. «Estos cinco meses que he estado en Burgos me han hecho ver lo grande que es el club», afirma Lima, que añade: «Me gustan mucho los retos. No pude enseñar todo lo que valgo el año pasado y ahora tengo toda una temporada para mejorar como jugador y ayudar al equipo con lo que pueda aportar».

El hispanobrasileño apunta que es «muy ambicioso» y se marca como primer objetivo para el nuevo curso el «clasificarnos para la Basketball Champions League». Su renovación se une a la de Goran Huskic, asentando una gran dupla para el juego interior del San Pablo Burgos. «Me gusta mucho que él también haya renovado porque hacemos cosas totalmente diferentes y podemos ayudar el equipo muy bien. Ha hecho un temporadón y se lo merece», comenta.

Por último, Augusto Lima habla de los seguidores del cuadro castellano como «la mejor afición de España», ya que «nos apoya todos los días, ganando o perdiendo». El pívot ya se ha ganado el afecto de la masa social del San Pablo Burgos y señala que «el cariño es recíproco. Espero devolverlo en cada partido de esta temporada».