El Recoletas Salud San Pablo Burgos busca rehacerse ante un invicto Valencia Basket El conjunto de Bruno Savignani disputará la quinta jornada de Liga Endesa, este domingo, a las 18:00 horas, en el Roig Arena

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El Recoletas Salud San Pablo Burgos sale de nuevo a la carretera. Esta vez, para medirse a uno de los dos únicos equipos que se mantienen invictos en esta Liga Endesa: Valencia Basket. El Roig Arena será el escenario en el que ambos equipos se enfrenten el domingo dos de noviembre a las 18:00 horas.

El conjunto dirigido por Bruno Savignani llega a este choque después de una derrota frente al Casademont Zaragoza que deja al equipo burgalés con una sola victoria en las cuatro jornadas de competición disputadas. El dirigente brasileño hizo hincapié en la rueda de prensa previa al partido en que atrás quedó el ganar siempre como durante la temporada pasada y que hay que ser conscientes «de dónde estamos, de quiénes somos y de qué tipo de equipo somos en este momento para esta liga».

Reconoce que se sienten molestos cuando no ganamos o cuando no compiten como deben. Resaltó la necesidad de tener tranquilidad y confianza en ellos mismos para poder alcanzar los objetivos de la temporada.

El conjunto burgalés llega sin bajas al encuentro con la excepción del pívot Luke Fischer, que arrastra molestias en la rodilla. Acerca del estadounidense, Savignani comentó que está mejorando, pero que controlarán las cargas sobre el jugador para ver su evolución.

Valencia Basket, un inicio de competición soñado

Dos equipos en la Liga Endesa llegan con cuatro victorias en su casillero a esta quinta jornada: Tenerife y Valencia. Los de Pedro Martínez se impusieron a Joventut Badalona (102-90), en un partido en el que ocho de sus jugadores finalizaron en dobles dígitos de valoración, con el alero Kameron Taylor siendo el más destacado del grupo, con 17 puntos y 22 créditos de valoración. También hicieron los deberes en sus dos choques entre semana de la Euroliga.

Los valencianos sobresalen en el global de la competición doméstica en varias facetas del juego: son el equipo líder en valoración (123,5 créditos de media por partido), líder en anotación (101,75 puntos de media), líder en asistencias (22,75 pases de canasta promedio) y líder en triples (13,75 triples por duelo), lo que da muestras de la gran fortaleza que atesoran.

Bruno Savignani afirmó que, para poder conseguir la victoria, es necesario disminuir «el número de errores y de pérdidas vivas». Destacó la importancia de los múltiples esfuerzos y cambiar el chip en las transiciones de ataque a defensa muy rápido, de tal manera que puedan intentar controlar un poco ese ritmo alto que Valencia Basket impone.

El Recoletas Salud San Pablo Burgos buscará finalizar con esta mala racha de encuentros ante un invicto Valencia Basket este domingo, desde las 18:00 horas, en el Roig Arena.