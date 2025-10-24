El San Pablo Burgos vuelve al Plantío para intentar poner fin a los malos resultados El conjunto burgalés regresa al Coliseum para medirse al Casademont Zaragoza, este sábado, desde las 21:00 horas

El Recoletas Salud San Pablo, tras dos semanas compitiendo a domicilio, Burgos regresa a casa para recibir a Casademont Zaragoza, este sábado, a las 21:00 horas, en el Coliseum. Los de Bruno Savignani quieren reponerse de las dos derrotas encajadas como visitantes y tratar de sumar una importante victoria de Liga Endesa con la que brindarle una alegría a su afición.

El cuadro castellano retorna a la cancha del Coliseum después de las derrotas a domicilio, en Bilbao y en Madrid, y antes de volver a tener en el calendario dos compromisos como visitantes de forma consecutiva, en Valencia y en Tenerife. En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, Bruno Savignani ha apuntado: «Más allá de pensar en lo que ha pasado o en lo que viene después, nosotros tenemos que pensar en el presente y, en el presente, ahora mismo, tenemos al equipo de Zaragoza por delante».

El entrenador brasileño es consciente de la importancia que tendrán en este curso de Liga Endesa los partidos que disputen como locales: «Jugando en casa, tenemos que hacernos fuertes, más aún sabiendo de todo el potencial y la calidad que tiene Casademont Zaragoza. Debemos afrontarlo y prepararnos de la mejor manera posible, sabiendo que va a ser un partido muy duro».

Las últimas dos derrotas han dejado el balance del Recoletas Salud San Pablo Burgos en 1-2, posicionado en mitad de la tabla. «Nadie quiere perder. La realidad es que, independientemente de contra quién juegas y de dónde, hay que hacer los partidos muy bien y estar concentrados los cuarenta minutos. Si no, cualquiera te puede ganar», ha expuesto Savignani, que ha agregado: «Los dos equipos tenemos consciencia de la importancia de cada jornada que juegas, porque cuenta mucho y hay que pelear por cada victoria».

Para componer el roster de este sábado, los burgaleses esperan poder contar con el base Jón Axel Guðmundsson, en la fase final de su recuperación, sobre quien Savignani ha apuntado: «Desde el miércoles, está entrenando con normalidad. Es verdad que todavía tiene algunas molestias, normales después de haber tenido esa pequeña fisura en el hombro. A ver cómo está, creo que podrá estar presente». En el apartado de dudas, volverá a aparecer el pívot Luke Fischer: «Sigue dándole guerra la rodilla. Esta semana ha podido entrenar poco y no ha tenido tanta continuidad. Vamos a ver cómo llega para mañana».

El rival

Al inicio de esta cuarta jornada de Liga Endesa, Casademont Zaragoza se sitúa en la novena posición de la clasificación, una por encima del Recoletas Salud San Pablo Burgos, con idéntico balance de una victoria y dos derrotas que los castellanos y con las mismas ganas de retornar a la senda del triunfo en acb.

El equipo que dirige Jesús Ramírez cayó en su último encuentro liguero frente al Río Breogán (84-88), un duelo en el que los mejores para los aragoneses fueron el ala-pívot Devin Robinson (13 puntos y 7 rebotes para 19 créditos de valoración) y el alero Santi Yusta (22 puntos y 2 asistencias para 18 créditos de valoración). Los zaragozanos vienen de disputar partido de la FIBA Europe Cup este miércoles frente al Anorthosis, al que se impusieron de manera contundente (67-112).

A nivel global, Casademont Zaragoza ha destacado en este inicio de Liga Endesa en varios aspectos: es líder en rebotes (41,67 capturas promedio), es el tercer equipo más anotador (92,33 puntos por partido) y es el cuarto equipo mejor valorado (106,33 créditos de media).

En cuanto a sus individualidades, en estas cuatro jornadas han sobresalido las aportaciones del base Trae Bell-Haynes y de Santi Yusta, que son el cuarto y el quinto jugador más anotadores de la Liga Endesa, con un promedio de 17,3 puntos por choque cada uno. Además, en el caso de Bell-Haynes destaca su faceta de asistente: 6,3 pases de media terminan en canasta para los de Ramírez.

«Tienen un equipo muy bien hecho y bastante equilibrado», ha valorado Bruno Savignani, que ha recalcado: «Disponen de jugadores de mucha calidad. Es un equipo que ha demostrado ya que es capaz de competir y de ganar a cualquiera. Tenemos que estar totalmente concentrados y sabiendo que la defensa va a ser fundamental en este partido».

En pretemporada, los dos equipos se enfrentaron en el Coliseum, en un amistoso que cayó del lado burgalés (99-90), un encuentro que poco tendrá que ver con el que se dirima mañana en la pista. «En un partido de pretemporada, los automatismos de los equipos no están todavía fluyendo bien y con el paso del tiempo van mejorando ciertas cosas», ha afirmado el entrenador brasileño.

Asimismo, Savignani ha añadido que el choque de mañana será diferente por «la tensión de ser un partido de liga», sobre lo que ha desgranado: «Además de la importancia de jugar bien para seguir creciendo y mejorando, el componente de ganar o perder cuenta mucho».