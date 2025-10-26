Savignani: «Es una victoria de mucho mérito» Bruno Savignani, entrenador del San Pablo Burgos, se mostró crítico con la imagen mostrada por su equipo

Bruno Savignani se mostró crítico con la imagen mostrada por su equipo: «Es difícil hacer una valoración cuando básicamente no hemos estado en el partido en ningún momento».

El técnico brasileño señaló como dos de las claves de la derrota una «muy poca presencia física», en referencia a la lucha por el rebote, y la «muy poca conexión colectiva tanto en ataque como en defensa».

Sobre el desarrollo de la primera mitad, Savignani fue claro: «Si encajas 25 puntos en el primer cuarto en tu casa y dejas al rival sentirse confortable en el partido evidentemente te va a costar volver». Aún así, agradeció el esfuerzo de sus hombres durante el primer cuarto, aunque asumió que «no fue suficiente».

«Tenemos que cambiar el chip», indicó al respecto de la actitud de sus pupilos, e indicó que «cada uno debe de saber que tiene que hacer mejor». No dudó, eso sí, en reconocerse como el «mayor responsable» de la derrota.

Por último, preguntado por los discretos porcentajes de su equipo en el lanzamiento exterior durante los últimos encuentros, quiso quitar hierro al asunto, remarcando que «son rachas», aunque marcó la hoja de ruta para mejorarlos: «Si conseguimos defender mejor podremos correr como queremos correr y seguramente lograremos mejores situaciones de tiro».

