Imagen del encuentro entre el Valencia Basket y el San Pablo Burgos.

Imagen del encuentro entre el Valencia Basket y el San Pablo Burgos. José Miguel Fernández - FACTORÍA 9

El Valencia Basket frena al San Pablo pese al gran partido de Luke Fischer

El conjunto burgalés mostró orgullo y mejoría tras el descanso, pero no pudo romper la imbatibilidad de un Valencia Basket intratable en casa

Burgos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:00

El Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó con dignidad en el Roig Arena ante el invicto Valencia Basket (100-82), en un duelo donde los castellanos mostraron su mejor versión tras el descanso. Pese a la ausencia de Dani Díez por lesión, el equipo de Bruno Savignani plantó cara con un notable esfuerzo colectivo y una destacada actuación de Luke Fischer, que firmó 16 puntos y 20 de valoración ante uno de los rivales más en forma de la Liga Endesa.

Valencia Basket

Valencia Basket

Sergio de Larrea (10), Josep Puerto (5), Jaime Pradilla (7), Brancou Badio (5) y Matt Costello (11) –cinco inicial– Nate Reuvers (14), Xabi López-Arostegui (9), Jean Montero (17), Omari Moore (3), Neal Sako (6), Darius Thompson (8), Isaac Nogués (), Braxton Key (5).

100

-

82

San Pablo Burgos

San Pablo Burgos

Jón Axel Gudmundsson (8), Jhivvan Jackson (9), Leo Meindl (6), Jermaine Samuels Jr (13) y Luke Fischer (16) –cinco inicial– Juan Rubio (-), Silvio De Sousa (5), Sergi García (-), Raul Neto (8), Gonzalo Corbalán (11), Pablo Almazán (6), Yannick Nzosa (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Raul Neto.

  • Cuartos 32-21; 23-14; 16-22; 29-25.

  • Árbitros Alfonso Olivares, Alberto Sánchez Sixto y Ariadna Chueca.

  • Incidencias Partido correspondiente a la quinta jornada de Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 11501 espectadores.

La mejoría en el retorno de vestuario, con el conjunto castellano tirando de coraje, fue una de las notas positivas para los visitantes, que finalizaron el choque con Luke Fischer como el jugador más destacado (16 puntos, 20 créditos de valoración).

El rendimiento exterior de Valencia Basket les otorgaba a los taronjas los mandos del partido desde el arranque (12-2). Un pequeño parcial del Recoletas Salud San Pablo Burgos trataba de aproximar a los visitantes (14-8), pero el equipo no lograba controlar las pérdidas de balón, lo que daba alas a los locales para volver a abrir su ventaja mediado el cuarto (20-10). Un 8-0 de parcial dejaba en 16 puntos la máxima de los de Pedro Martínez (28-12), que se reducía brevemente al final del primer periodo (32-21).

Los burgaleses sumaban desde el triple para tratar de acortar la distancia en el electrónico (41-30), antes de que los valencianos volvieran a firmar un parcial de 6-0 desde el tiro libre (47-30).

Nuevamente desde el triple anotaba el conjunto de Savignani, que no podía evitar que el ritmo de los taronjas se impusiera con claridad en el duelo, que llegaba al descanso con 20 puntos de máxima ventaja local (55-35).

Retornaba de vestuarios con otra cara el Recoletas Salud San Pablo Burgos, que mejoraba su rendimiento en el juego interior, con Luke Fischer liderando, para firmar un 0-8 de parcial, que se traducía en un tiempo muerto de Valencia Basket (55-43). Los castellanos continuaban anotando para reducir las diferencias hasta la barrera de los diez puntos (67-57). Las acciones finales taronjas ampliaban de nuevo su renta al cierre del tercer cuarto (71-57).

Se mantenía la distancia en el intercambio de puntos en el Roig Arena del periodo definitivo (79-65). Los burgaleses anotaban por medio de las acciones de Jermaine Samuels Jr y de Fischer (87-74), y después de Gonzalo Corbalán (99-80), lo que iba llevando el partido hasta la conclusión, que se cerraba con dos tiros libres del argentino en Valencia (100-82).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de Liga Endesa ante La Laguna Tenerife, el sábado 8 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Pabellón Santiago Martín.

