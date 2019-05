ASTI Mobile Robotics convoca la III edición de su programa de formación con 12 puestos para ingenieros con idiomas El programa oASTI Mobile Robotics frece formación técnica 'in company', en competencias 'soft' e idiomas, así como experiencia profesional BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 24 mayo 2019, 13:30

ASTI Mobile Robotics incorporará a doce graduados en Ingeniería a través del programa ASTI College (www.asticollege.com), programa para la atracción del mejor talento universitario, y que forma parte de la plataforma Talento 4.0 (www.talento40.com). La ingeniería burgalesa, dedicada al estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones logísticas automáticas para la optimización del transporte interno, mediante vehículos de guiado automático (AGVs), seleccionará a los mejores alumnos de ingeniería de toda España.

ASTI busca perfiles de ingeniería en cualquiera de sus especialidades, con al menos dos idiomas, y con altas competencias a nivel de proactividad, orientación a resultados y cliente, así como de capacidad analítica y de síntesis. Los interesados pueden enviar sus candidaturas a seleccion@asti.es, o a través de su página web www.asti.es hasta el próximo 20 de junio, poniendo como asunto 'Proyecto ASTI College 2019' e indicando las motivaciones del proyecto. La fase de selección se desarrollará del 24 al 28 de junio, para hacer las incorporaciones en julio.

Con esta tercera edición, ASTI consolida los resultados de las dos ediciones anteriores donde participaron en el proceso de selección más de cien ingenieros de toda de Europa, dando como resultado la integración al equipo de 11 (2017) y 6 (2018) ingenieros, de los cuales continúan su desarrollo profesional en ASTI con carreras profesionales internacionales más del 80%.

Jaime Hernández participó en la primera edición de ASTI College. «La experiencia después de estos casi dos años ha sido muy satisfactoria y enriquecedora. La responsabilidad que he adquirido desde el primer momento ha sido clave en el aprendizaje adquirido pues me he visto involucrado en proyectos clave para la compañía con estancias en el extranjero las cuales aceleran aún más este proceso», explica desde su puesto de trabajo en la PMD (Project Managment Departament).

«El ambiente de trabajo y la acogida desde el primer día por los compañeros ha sido genial, haciéndome parte del equipo rápidamente y ayudándome en aquellos aspectos en los cuales, como es lógico, aún queda mucho que aprender», recalca.

«Es una gran oportunidad para adentrarse en el mundo laboral», explica Andrés Arranz, que desde hace casi un año trabaja en el departamento de Ingeniería Comercial. «La experiencia de los más veteranos, sumado a la energía de los jóvenes, crea una atmósfera en la que trabajar en equipo es muy agradable».

En el mismo sentido, su compañera Marta Alonso destaca que «es un privilegio el haber tenido la oportunidad de participar en este programa de la mano de una empresa tecnológicamente puntera como ASTI» y añade que «durante estos dos años he adquirido conocimientos relativos a mi puesto de trabajo, así como competencias transversales de todos los departamentos de la empresa. Esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo de toda la plantilla».

La ingeniería internacional, con sede en Burgos, es consciente de que el gran desafío estratégico de la industria 4.0 no es solo la tecnología, sino también las personas y la gestión de su talento. Por lo que ASTI lanzó 'Talento 4.0', un proyecto pionero en España y en Europa de gestión del talento para estimular, atraer y desarrollar de manera integral el talento habilitador de la Industria 4.0. Dentro de este marco, se han puesto en marcha varios programas que pretenden tanto estimular en todas las etapas educativas las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la robótica móvil, como atraer el mejor talento internacional, acelerar 'startups' y desarrollar las competencias 'soft' de las personas que forman parte de ASTI con el fin de crear equipos excepcionales de alto rendimiento.