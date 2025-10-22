BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Burgos acoge la proyección de los cortometrajes premiados en el festival Vianatur 2025

Las producciones se podrán ver el jueves, 23 de octubre en el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:46

Comenta

La Fundación Caja de Burgos proyecta en sus Aulas de Medio Ambiente los cortometrajes premiados en el festival Vianatur 2025

Los centros de Burgos, Valladolid y Palencia pasarán el jueves 23 de octubre las producciones más destacadas de la segunda edición del certamen de cine ambiental

Las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos en Valladolid, Palencia y la capital burgalesa han organizado para el jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas, la proyección de los cortometrajes premiados en la segunda edición del ViaNatur Festival de Cine Medioambiental, un certamen que pretende generar un espacio de reflexión educativa y crítica en torno a los problemas medioambientales con el audiovisual como elemento fundamental en todos sus géneros y formatos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La iniciativa se enmarca en el programa 'Ambiente Documental', que nació en 2011 con el objetivo de difundir trabajos audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran fuera de los circuitos comerciales habituales, mediante una serie de proyecciones acompañadas de una breve introducción y un posterior coloquio entre los espectadores.

ViaNatur es el único festival de cine Medioambiental de Castilla y León que, junto con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, presentará su tercera edición en mayo de 2026. Durante estos años ha pretendido visibilizar la riqueza y la diversidad biológica, conocer el entorno natural a través del cine se convierte en la herramienta idónea para educar y sensibilizar en la necesidad de generar foros y cambios urgentes frente a la crisis mundial.

﻿La sesión programada incluye los cortos más destacados de las distintas categorías a concurso: mejor cortometraje de ficción (la producción española 'Amenazados', ganadora, y la italiana Represión, finalista); mejor cortometraje VIANATUR Joven (el francés 'Dial salvaje' y el italiano 'Jackdaw', primero y segundo, respectivamente); mejor cortometraje de animación (el film español 'Soy agua', ganador, y el checo 'Badwood', finalista); y mejor cortometraje documental (la producción suiza 'Rutas arriesgadas', primer premio, y la brasileña 'Fibras' que tejen historias de coexistencia, segunda).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  3. 3 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  4. 4 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  5. 5 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  6. 6 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  7. 7 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos
  8. 8 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  9. 9 Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral
  10. 10 Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos acoge la proyección de los cortometrajes premiados en el festival Vianatur 2025

Burgos acoge la proyección de los cortometrajes premiados en el festival Vianatur 2025