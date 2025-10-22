Burgos acoge la proyección de los cortometrajes premiados en el festival Vianatur 2025 Las producciones se podrán ver el jueves, 23 de octubre en el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos

La Fundación Caja de Burgos proyecta en sus Aulas de Medio Ambiente los cortometrajes premiados en el festival Vianatur 2025

Los centros de Burgos, Valladolid y Palencia pasarán el jueves 23 de octubre las producciones más destacadas de la segunda edición del certamen de cine ambiental

Las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos en Valladolid, Palencia y la capital burgalesa han organizado para el jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas, la proyección de los cortometrajes premiados en la segunda edición del ViaNatur Festival de Cine Medioambiental, un certamen que pretende generar un espacio de reflexión educativa y crítica en torno a los problemas medioambientales con el audiovisual como elemento fundamental en todos sus géneros y formatos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La iniciativa se enmarca en el programa 'Ambiente Documental', que nació en 2011 con el objetivo de difundir trabajos audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran fuera de los circuitos comerciales habituales, mediante una serie de proyecciones acompañadas de una breve introducción y un posterior coloquio entre los espectadores.

ViaNatur es el único festival de cine Medioambiental de Castilla y León que, junto con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, presentará su tercera edición en mayo de 2026. Durante estos años ha pretendido visibilizar la riqueza y la diversidad biológica, conocer el entorno natural a través del cine se convierte en la herramienta idónea para educar y sensibilizar en la necesidad de generar foros y cambios urgentes frente a la crisis mundial.

﻿La sesión programada incluye los cortos más destacados de las distintas categorías a concurso: mejor cortometraje de ficción (la producción española 'Amenazados', ganadora, y la italiana Represión, finalista); mejor cortometraje VIANATUR Joven (el francés 'Dial salvaje' y el italiano 'Jackdaw', primero y segundo, respectivamente); mejor cortometraje de animación (el film español 'Soy agua', ganador, y el checo 'Badwood', finalista); y mejor cortometraje documental (la producción suiza 'Rutas arriesgadas', primer premio, y la brasileña 'Fibras' que tejen historias de coexistencia, segunda).