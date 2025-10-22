Burgos, una provincia cada vez más envejecida: hasta 46 municipios no tienen vecinos menores de edad En los últimos 9 años, la edad media de la provincia ha avanzado 1,7 años hasta los 46,8, en la parte alta de la clasificación nacional. En la inmensa mayoría de los municipios son más los mayores de 65 que los menores de 18

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:17

El incremento de población registrado en la provincia de Burgos en los últimos ejercicios es sin duda una buena noticia. No en vano, ha permitido romper una dinámica que parecía imparable tras los años de bonanza de principios de siglo. Sin embargo, esa recuperación está totalmente sujeta a la llegada de inmigrantes y está siendo incapaz de frenar el otro gran problema demográfico que arrastra la provincia, como es el paulatino envejecimiento de sus vecinos.

Los datos son demoledores. De acuerdo a los registros publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de los habitantes de Burgos a finales de 2023 era de 46,8 años, lo que coloca a la provincia en la parte alta de la clasificación en el conjunto del territorio nacional.

Una clasificación encabezada por Zamora (51,2 años de media) y en la que se observan dos Españas muy diferenciadas, con el interior más castigado que las zonas litorales y las grandes urbes. En todo caso, la edad media de Burgos supera en casi tres años la media nacional (43,9 años), después de haber avanzado 1,7 años desde 2015.

Esa es la fotografía general que presenta una provincia en la que la población menor de 18 años ha caído desde 2015 en casi un punto hasta suponer apenas el 15% del total. Frente a eso, el incremento de la población mayor de 65 años es más que notorio en los últimos ejercicios y ya supera la cuarta parte del total (25,1%).

Y todo ello acompañado de un descenso paulatino de la población nacional, que ha caído un 2,6% desde 2015 en un proceso concentrado, fundamentalmente, en los tres últimos ejercicios. De acuerdo al INE, la población con pasaporte extranjero suponía a finales de 2023 el 9,7% del total de la provincia.

El envejecimiento, en todo caso, va por barrios. También en Burgos. Así, la situación es mucho más grave en los pequeños municipios del entorno rural. El mejor ejemplo puede ser Tinieblas de la Sierra, cuyos vecinos tienen una media de edad de 72 años. A la zaga se sitúan Cabezón de la Sierra (71,6 años de media) y Sordillos (71,4 años de media).

En esos municipios apenas hay jóvenes censados. En algunos, de hecho, no hay ni uno. Y no son pocos. En total, hasta 46 municipios de la provincia tienen el triste honor de no tener ni un solo vecino menor de edad. Y la práctica totalidad de los municipios burgaleses (348 de un total de 371) cuentan en sus censos con más población mayor a 65 años que menor a 18.

Ni siquiera los grandes núcleos urbanos de la provincia parecen escapar de esa dinámica. Sí, sus datos demográficos con más amables, pero tampoco son para tirar cohetes. Así, la edad media de Burgos capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero se sitúa en los 45,8, 45,6 y 44,8 años de media, respectivamente.

En todo ese contexto, los únicos 'brotes verdes' en materia demográfica aparecen en los municipios del alfoz de la capital, convertidos de un tiempo a esta parte en pueblos dormitorio para familias jóvenes. Familias que permiten que, por ejemplo, la edad media de Arcos sea de 35,7 años.

También municipios como Buniel (38 años de media) o Villagonzalo Pedernales (38,4 años de media) destacan en este ámbito, pero, en definitiva, se trata casi de una excepción en el contexto provincial.

