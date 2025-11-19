Beatriz Varona, astrónoma burgalesa: «El 3I/ATLAS no tiene nada de raro»

Adrián Miguel Ruiz Burgos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

El cielo estrellado cada vez presenta nuevas incógnitas que astrónomos como la burgalesa Beatriz Varona estudian e investigan. Uno de los cuerpos celestes que más ha resonado en la discusión científica en los últimos meses es el 3I/ATLAS, un cometa que algunos han señalado como nave espacial. Algo que, según la científica, es algo bastante distante a la realidad.

Este cometa es especial porque «no se conocen muchos objetos de este tipo». Y es que el nombre de 3I/ATLAS viene por ser el tercer (3) cuerpo interestelar (I) o de fuera del Sistema Solar que entra en él. ATLAS responde a las siglas del instrumento que lo descubrió: el Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System.

Y es que hay cometas, como el Halley, que pasan de forma periódica cerca del Sol. El caso de este cuerpo celeste es diferente. Su trayectoria, hiperbólica, no está ligada al Sol, aunque se acerque a este. Después de su paso, continuará su rumbo y, problemente, «no lo volveremos a ver más», según afirma Varona.

Su acercamiento en el día de hoy, 19 de noviembre, servirá para tomar datos e imágenes del cuerpo que sirvan para esclarecer algunas de las incógnitas que aún esconde el cuerpo. Esta aproximación no tendrá ningun peligro alguno para nuestro planeta: «Ni por asomo», confirma Varona.

3I/ATLAS: ¿Cometa o nave alinígiena?

Una de las principales polémicas que acompaña a este cuerpo nacieron a partir de que Avi Loeb, físico de la Universidad de Harvard, afirmara que se trata de una nave extraterrestre. Esta afirmación, en ojos de la científica burgalesa, no refleja el consenso científivo acerca del objeto. Y es que la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense, se encargó rápidamente de negar tal hecho.

«No tiene nada de raro más allá de de que es un cometa que viene de más allá del Sistema Solar», afirma Beatriz. Entiende que el hecho de que alguien con el cargo de Loeb tenga una opinión de este tipo acapare los medios de comunicación, sin embargo ha insistido en que no es el caso.

¿Cómo se estudian este tipo de fenómenos?

En el caso del Observatorio Astronómico de Cantabria, tal y como relata Beatriz, dos personas se han encargado del estudio del cuerpo celeste, aplicando diferentes técnicas. Una de las más utilizadas es la fotometría, que consiste en controlar la luz que emite o refleja el cuerpo y sus cambios.

Este proceso o similares se repite en diferentes puntos del nuestro país y del planeta, hasta el punto de que hay actualizaciones practicamente cada hora acerca del mismo. Y es que la aproximación de un cometa es un fenómeno único, que se aprovecha al máximo para poder conseguir «el máximo número de datos posibles».

Una vez se consiguen, existen redes de observación donde viene recopilada la información que recogen los observatorios y otros centros de investigación.

El eclipse solar total de 2026, una oportunidad única

Otro de los grandes eventos astronómicos que tendremos próximamente es el eclipse total que podremos presenciar en Burgos el próximo año 2026. Beatriz no ha tenido la oportunidad de presenciar uno total, pero compañeros de profesión afirman que se trata de «algo espectacular que hay que ver una vez en la vida».

El evento, que no tendrá repercusiones directas sobre fauna, flora o seres humanos, se aprovechará para estudiar la corona solar, la capa más externa del Sol, que únicamente es visible en un acontecimiento de este tipo.

Por esta razón, la provincia se va a llenare de turistas científicos que quieren aprovechar esta oportunidad única. Y es que estos eventos, como los califica la científica, son muy poco frecuentes, ya que ocurren una vez cada dos años aproximadamente y en una única zona donde el eclipse es total; en la que se conoce como franja de totalidad. El problema, para la astrónoma, es que «no sé si estamos preparados para recibir a tanta gente».

La preparación será esencial para disfrutar del eclipse

Beatriz ha querido hacer hincapié en la importancia de lo que realmente va a ocurrir ese día y en la relevancia de informarse previamente. Para ella, durante ese día habrá que tener en cuenta diferentes factores para evitar tener serios problemas.

Puntos a tener en cuenta para ver el eclipse total de 2026: Posición del Sol. El eclipse tendrá lugar a partir de las siete y media de la tarde, llegando a la totalidad una hora después, por lo que se encontrará en una posición baja, pegada al horizonte. La recomendación de Varona es elegir una zona elevada sin obstáculos en dirección hacia el atardecer.

Movilidad. Existe la posibilidad de que mucha gente intente desplazarse a estos puntos a última hora movida por el espectáculo que supone el eclipse. Hay que tener en cuenta que no solo será la población habitual de la provincia: también lo harán muchos de los turistas que vendrán. Es por eso que la astrónoma recomienda evitar los desplazamientos másivos a última hora y pensar y llegar a una buena posición para presenciar el fenómeno.

Equipamiento. «No se puede ver el eclipse a simple vista, ni con gafas de sol o con los ojos tapados con la mano», afirma rotundamente Beatriz. Se necesitan gafas especiales preparadas para este tipo de eventos o, como alternativa que se podría hacer por detrás de las gafas, cristales de soldar a partir del grado 14. La astrónoma tampoco recomienda utilizar telescopios o prismáticos sin filtros especiales. Y en el caso de que tengan un filtro, siempre bajo la supervisión de un experto. «No vale con un filtro que haya puesto tu vecino», bromeaba la científica.

Materia oscura, un término cogido con pinzas

Otro de los recientes descubrimientos que están dando de que hablar en la comunidad científica es la posibilidad de que la expansión del universo se esté frenando. Así lo publicaba hace pocos días la Universidad Yonsei en Corea del Sur. Esto pone en jaque la teoría de la materia oscura, un concepto que se incluyó para explicar la rotación de las galaxias.

Según Beatriz, este término y la cosmología es algo que hay que «coger con pinzas». «Muchos científicos dudan de la existencia de la materia oscura ya que todavía no se ha encontrado», relata. Por el momento, tampoco existen teorías alternativas o correcciones a las actuales ecuaciones que utilizan los científicos que permitan estudiar este fenómeno.

«Estudiar el universo es algo muy dificil porque no sabemos ni en qué parte del mismo nos encontramos», confiesa la astrónoma. Bajo su punto de vista, lo único que queda por delante es seguir investigando hasta que se pueda dar con unos resultados.

