Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en Sevilla La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora del crimen

EP Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:50

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista el hallazgo del cadáver de una mujer de 30 años de edad en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor tras un aviso por un incendio y ha detenido a un hombre de 35 años en relación con los hechos.

Los agentes del Instituto Armado localizaron el cadáver de la mujer tras un aviso por incendio en una vivienda de El Viso del Alcor y la víctima presentaba «signos compatibles con violencia por arma blanca».

Según las mismas fuentes, un hombre de 35 años con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental ha sido detenido en relación con estos hechos.

La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y si ha sido causada por agresión con arma blanca o por el incendio registrado en la vivienda.

Según las mismas fuentes, la víctima no se encontraba inscrita en el sistema Viogen, mientras que el agresor sí figuraba en él pero por una relación anterior con otra mujer.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado en sus redes sociales que está «recabando datos» del caso como un «asesinato por presunta violencia de género».

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha trasladado en redes sociales todo su cariño a los familiares de la víctima y ha asegurado que «no hay nada peor que terminar el día con esta terrible noticia, un presunto caso de violencia de género en El Viso del Alcor».

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, también ha confirmado que el caso se investiga como posible crimen machista y ha hecho un llamamiento para que «cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».