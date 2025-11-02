BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Liberado el conocido alucinero 'Niño Juan' tras su secuestro el viernes en Madrid

Al llegar al lugar donde se produjeron los hechos en la noche del viernes, los agentes encontraron un vehículo abandonado con impactos de bala

EP

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:55

El reincidente alucinero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', fue liberado este sábado tras haber sido secuestrado la noche del viernes, según han indicado fuentes cercanas a la investigación.

Policía Nacional había desplegado al Grupo 12 de Secuestros por un tiroteo ocurrido la noche del viernes en Carabanchel, donde un vehículo sufría varios impactos de bala y habría sido secuestrado el ocupante, siendo liberado ayer. Según las citadas fuentes, se trataría del conocido alucinero.

Al llegar, los agentes encontraron un vehículo abandonado en la vía pública, con impactos de bala pero sin nadie en su interior. Al parecer, tres coches habrían alcanzado a este vehículo, sacado a la fuerza al conductor y huido del lugar, según han informado fuentes policiales.

El 'Niño Juan' cuenta con más de 20 años en el mundo de la delincuencia y entre sus antecedentes se encuentran su detención en 2010 en Francia por planificar un robo por encargo de una organización criminal china en el castillo-museo de Fontainebleau.

En febrero de 2018 era arrestado tras caer una banda dedicada al robo de terminales electrónicos y móviles en coches y camiones, en 2013 también lo fue en un chalet de El Berrueco por delitos en distintas localidades de la región y provincias limítrofes. Hace dos años caía también al desarticularse un grupo criminal de cinco alucineros especializados en robos con fuerza de naves industriales y camiones.

