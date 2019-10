Las mejores tortillas de 2019, en La Reineta y el Abadengo

Para gustos, las tortillas. y no han sido pocas las que se han podido degustar en la final del VI Concurso 'La Mejor Tortilla de Burgos' celebrada este jueves. Dura tarea han tenido los ocho integrantes del jurado formado por Chema Temiño (Restaurante Maridaje´s), Eduardo Luengo (vicepresidente de la Asociación de CocIneros y Resposteros de Burgos-Acorebu), Alberto García (restaurante La Casona de La Vid), Virginia Peñacoba (profesora CIFP La Flora), Alfonso Díaz 'Ponchi' (periodista), Miguel Santamaría (bloguero-El viaje de Sofi), Inmaculada Gómez (profesora de Tecnología de los Alimentos- UBU) y Alba Nely Rosso (presidenta de la Asociación de Sumilleres de Burgos)

Esta tarde las 40 tortillas que optaban al premio han tenido que pasar el examen final del VI Concurso 'La Mejor Tortilla de Patatas de Burgos' En esta ocasión, por primera vez, el certamen ha contado con premios económicos, ya que el se ha enmarcado en las acciones promocionales vinculadas a la Ciudad Creativa de la Gastronomía. De este modo, los primeros clasificados han obtenido 300 euros, mientras que los segundos han percibido 150 euros.

La mejor propuesta de este 2019 en la categoría 'Tradicional' ha sido la de La Reineta. Miriam Amigo, cocinera, ha confesado su secreto. «Hacerlas individuales como las hago en mi casa», y sobre todo,« los ánimos de mis compañeros y mucha práctica». Y tanta. En el establecimiento suelen realizar unas 20 por la mañana, hecho que la cocinera considera su verdadero éxito. «Mi premio es hacer muchísimas tortillas al día». A decir verdad, no es la primera vez que sale una tortilla premiada de sus manos. Hace dos años consiguió una segunda posición, aunque en esa ocasión no llevaba cebolla. A pesar del triunfo, ha confesado que no volverá a presentarse, lo que sí tiene claro es que el dinero será para disfrutar de una buena jornada gastronómica. Por su parte, el segundo puesto ha recaído en el Tapiteo.

En la categoría de 'Tortilla Creativa', el primer premio ha recaído sobre el restaurante Abadengo, mientras que el segundo ha ido a parar a la cafetería Ojeda. Gladys Villa, creadora de esta segunda receta, no ha podido evitar la emoción al recibir la noticia. Su tortilla, una apuesta sana, basada en la receta del puré de calabacín con puerro, calabacín, patata, queso, sal y pimienta. Reconoce que es la propuesta más original de las que comercializan en el establecimiento. En este caso, el que la sigue la consigue, ya que se había presentado en otras ocasiones pero nunca habia resultado ganadora. El dinero lo destinará a disfrutarlo juntoa a sus compañeras «porque se trata de un trabajo en equipo».

El consurso ha sido organizado por la Asociación para la Promoción y Defensa de la Patata de la provincia de Burgos. Ha contado con el apoyo económico de la Diputación y Fundación Caja Rural de Burgos. Además han colaborado la Federación de Hostelería de Burgos, la Escuela de Hostelería y Turismo 'La Flora' y Acorebu.