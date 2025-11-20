Más de la mitad de los nacimientos en Burgos son ya fuera del matrimonio tradicional Por primera vez en la historia, el porcentaje de nacimientos de madres no casadas supera al de madres casadas. A pesar de la tímida corrección de 2024, las familias cada vez tienen menos hijos y la edad media de las madres aumenta

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:19 Comenta Compartir

El modelo de familia ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Tanto que más de la mitad de los nacimientos registrados en Burgos el año pasado fueron de parejas no casadas. No es un dato baladí; todo lo contrario, supone la certificación de una tendencia que viene asentándose con firmeza desde hace mucho tiempo en la sociedad española y que hoy es irrebatible.

50,57% Nacimientos Por primera vez en la historia, más de la mtiad de los bebés nacidos en Burgos fueron fuera del matrimonio.

Los datos así lo avalan. En 2024, y por primera vez en la historia, el número de nacimientos fuera del matrimonio (50,57%) fue superior al registrado en parejas casadas en la provincia. La diferencia es ínfima, sí, pero supone un auténtico punto de inflexión, máxime teniendo en cuenta la tradición y el punto de inicio.

En 1975, primer año de la serie histórica analizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas un 1,7% de las madres burgalesas eran solteras. Y ese dato ni siquiera marca el suelo histórico, que se registró un año después, con un 1,48%.

Desde ahí, la estadística, con algunos dientes de sierra, no ha hecho sino incrementarse paulatinamente, incluso acelerarse en las dos últimas décadas, hasta alcanzar la situación actual.

Una situación en la que Burgos no es una isla. Lejos de ello, el índice de madres no casadas en el conjunto del territorio nacional ha evolucionado en las últimas décadas de manera muy pareja y en 2024 a punto estuvo de rebasar la barrera del 50% (49,99%).

En algunos territorios españoles, de hecho, esa barrera se superó hace ya tiempo. Cabe destacar en este sentido los registros de las dos provincias canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el 67,29% de los nacimientos consignados en 2024 fueron de parejas no casadas, mientras que en Las Palmas fueron el 65,54%.

Esa circunstancia, además, viene acompañada por otros dos significativos cambios del modelo de familia, tanto en España como en Burgos. El primero es que, a pesar de la tímida corrección registrada en el último ejercicio, las familias numerosas, entendidas como tal aquellas con tres o más hijos, son hoy mucho menos habituales que décadas atrás.

En el caso de Burgos, apenas el 13% de los nacimientos registrados en 2024 fueron del tercer hijo o superior. En 1975 ese índice era del 33,14% en la provincia. En ambos casos, la media nacional es similar.

Esa circunstancia entronca directamente con el otro gran cambio observado en las últimas décadas en el modelo de familia. Y es que, la edad media de las madres se ha incrementado sensiblemente desde 1975. Y eso a pesar del ligero retroceso registrado en Burgos durante el pasado ejercicio, cuando la edad media se situó en los 32,96 años, bajando de los 33 años por primera vez desde la pandemia de la covid-19. A pesar de esa tímida reducción, la edad media de las mujeres que dan a luz es hoy 3,27 años más alta que en 1975.

Y eso sin desagregar los datos en función de si es el primer hijo, el segundo o posteriores, ya que si se analiza la edad media de las burgalesas a la hora de dar a luz a su primer hijo, el incremento es sensiblemente más elevado, pasando de los 26,39 años de media en 1975 a los 32,08 años consignados en 2024.