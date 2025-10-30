BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía Nacional. PN

La Policía Nacional arresta en Madrid a dos agresores sexuales a menores buscados internacionalmente

Se encontraban fugados de Perú y Costa Rica, sus respectivos países de origen, y forman parte de la operación Peluche

C.P.S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:12

Comenta

Este jueves en Madrid la Policía Nacional informó de dos detenciones a agresores sexuales a menores reclamados por sus respectivos países. Los arrestos producidos en Fuenlabrada y Aranjuez forman parte de la operación Peluche, que comenzó un año atrás y en la que las autoridades acumulan hasta 35 detenciones sobre fugados por dicha causa.

En cuanto a los delitos cometidos, el primero de ellos fue un peruano que agredió sexualmente a su vecina de arriba. A través de la relación vecinal fue ganando confianza y pasando tiempo en casa de la menor. Pasado un tiempo comenzó a cometer el delito sexual en numerosas ocasiones mientras iba aumentando la intensidad de los hechos, aunque la víctima lo ocultó por miedo. El caso salió a la luz cuando la pareja sentimental del fugado lo descubrió a través de vídeos en los que el agresor se grababa con la vecina.

El segundo detenido, en cambio, fue descubierto en Costa Rica cometiendo el mismo delito aunque ejecutado de otra manera. En este caso, el agresor tenía un vínculo familiar con la víctima. Salían juntos a tomar algo en un bar y una vez que la menor estaba embriagada se marchaban juntos a un motel. La mujer que disponía de una inferioridad física no pudo evitar las agresiones a pesar de los intentos por resistirse.

Prófugo alemán en Granada

Otra reciente detención tuvo lugar en Granada. Fue a un hombre alemán que golpeó a una mujer mayor de edad, produciéndola lesiones mientras abusaba sexualmente de ella. Además de forzarla a cometer el acto, el agresor ató a la mujer con unas esposas mientras la estrangulaba. El fugado alemán se enfrentaba a una condena de seis años y optó por ocultarse en una comuna hippie en Granada. Finalmente la Policía Nacional logró interceptar al agresor, a pesar del complicado acceso al terreno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos
  2. 2 Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos
  3. 3 Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales
  4. 4 La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos
  5. 5 Los motivos por los que no se pasa la ITV: tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año
  6. 6 Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro
  7. 7 Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos
  8. 8 Los dos paseos donde se ubicaron lugares emblemáticos del Burgos del siglo XX
  9. 9 El Espolón acogerá la Milla Urbana de Burgos diez años después de su última edición
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 29 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Policía Nacional arresta en Madrid a dos agresores sexuales a menores buscados internacionalmente

La Policía Nacional arresta en Madrid a dos agresores sexuales a menores buscados internacionalmente