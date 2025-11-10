BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Entrega del cheque a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. AECC

La V Salida de coches antiguos y clásicos del Club Burgalés de Vehículos Históricos recaudó más de 6.000 euros para la AECC

La actividad benéfica consistió en una exposición de vehículos históricos propiedad de los miembros del Club y un paseo en los vehículos por la ciudad de Burgos

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:13

El pasado 27 de septiembre, organizado por Club Burgalés de Vehículos Históricos, tuvo lugar la 'V Salida de coches antiguos y clásicos del Club Burgalés de Vehículos Históricos', actividad a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos que consistía en una exposición de vehículos históricos propiedad de los miembros del Club y un paseo en los vehículos por la ciudad de Burgos.

Los asistentes pudieron colaborar, incorporándose como pasajeros a los vehículos expuestos a un precio de 10 euros por persona, comprando productos solidarios de la Asociación o comprando lotería de Navidad. La recaudación final fue de 6.422,57 euros.

Exposición de coches antiguos. AECC

Junto a la actividad benéfica y con motivo del Word Cancer Research Day 2025 (Día Mundial de la Investigación en Cáncer), se realizaron varias actividades con los objetivos de concienciar a la población sobre la importancia de la investigación en cáncer para alcanzar el reto de superar el 70% de supervivencia en 2030, que el paciente sea un agente clave como activo y demandante de investigación, y poner en valor el esfuerzo de la Asociación Española Contra el Cáncer en investigación oncológica.

