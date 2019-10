Los centros de salud de Gamonal y San Agustín mantienen viva la lucha por las urgencias de Atención Primaria Imagen de la concentración en el centro de salud Gamonal Antigua / AIA Este martes se ha celebrado la primera jornada de concentración en defensa de las urgencias en los centros de salud Gamonal Antigua y San Agustín ANDREA IBÁÑEZ Burgos Martes, 15 octubre 2019, 14:53

No demasiado éxito de convocatoria en la primera concentración en defensa de las urgencias de atención primaria en los centros de salud de Gamonal y San Agustín. Aproximadamente, una treintena de vecinos se han congregado a las puertas del centro de salud Gamonal bajo el lema 'Con Gamonal no se juega. Las urgencias no se tocan'.

Como ya se anunció tras la asamablea llevada a cabo en la Casa de Cultura celebrada el día 1 de octubre, cada martes se realizará una concentración para defender la sanidad en ambos centros de salud y, así, expresar el desacuerdo con la decisión de la Gerencia de Atención Primaria de unificar el servicio en el Hospital Divino Valles.

De este modo, puntuales con la cita a las 11:00 horas, los vecinos que se han acercado han gritado sus proclamas en defensa de la sanidad en el centro de Salud de Gamonal. A pesar del malestar evidente, bien es cierto, que el boca a boca y la convocatoria en Facebook no ha sido demasiado efectiva y han sido menos vecinos de los esperados a la concentración que ha durado 15 minutos.

La Gerencia de Atención Primaria y la Junta de Castilla y León han sido los protagonistas de las quejas de los vecinos, que también han querido resaltar el buen estado de las instalaciones de Gamonal. Hecho que, por cierto, ha creado cierto desentendimiento entre algunos de los vecinos, al no estar de acuerdo con tal afirmación.

Tampoco están de acuerdo en la Gerencia, que tomó la decisión de cerrar el PAC de Gamonal el pasado 1 de octubre pues considera que las dependencias no pueden acoger un servicio de estas características y, desde entonces, el PAC de referencia es San Agustín y los centros de salud reciben urgencias en su horario de tarde. Todo hasta que se ponga en marcha el PAC del Divino Valles.

Reunión con la consejera

Cabe destacar que las numerosas manifestaciones y concentraciones han dado sus frutos, ya que han conseguido cerrar una reunión con la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León -después de que se les denegara en un primer momento- el día 23 de octubre en Valladolid. Por ello, la reunión con la consejera se convertirá en un asunto primordial ya que en la Junta quieren buscar las soluciones.

Ahora, de cara a los próximos martes y con la intención de sumar efectivos, se hará más difusión. Además, de ahora en adelante prepararán más carteles para hacer mayor presión. Las Eras de Gamonal, el Consejo de Barrio -que aglutina a diferentes asociaciones de la zona- y la asociación vecinal Juan XXIII han sido algunas de las entidades que no han faltado a esta primera cita.

Concentración, también, en San Agustín

El segundo centro afectado por la retirada de las urgencias en Burgos también ha cumplido con los acordado. De esta forma, en San Agustín -al igual que en Gamonal- la falta de comunicación ha repercutido en una pobre representación vecinal.

Florentino González, presidente de la Asociación 'Nuestro Barrio' está seguro que en los próximos martes la respuesta de los vecinos irá en incremento.