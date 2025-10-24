BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol.
La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol. EP

La Fiscalía de Sevilla abre otra investigación sobre la supuesta manipulación de las mamografías

Antonio Sanz, consejero andaluz de Sanidad, ha negado este miércoles tajantemente la desaparición de las historias clínicas de los pacientes

EP

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dilengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama; ello después de la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interveniera o copiara los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas.

Tal como ha adelantado la 'cadena SER' y confirman fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía a Europa Press, el citado órgano judicial investigará esas supuestas modificaciones en informes y mamografías. Al respecto, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, afirmaba hace unos días que la asociación tomó esa decisión después de recibir en las dos últimas semanas «quejas de usuarias» en las que advertían de que «presuntamente» se «habrían borrado» mamografías y pruebas de la plataforma ClicSalud+ y del Diraya.

En este sentido, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia, y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado este miércoles tajantemente la desaparición de las historias clínicas de los pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la aplicación ClicSalud+, insistiendo en que se produjo una incidencia técnica que durante unas horas no permitía el acceso a las mismas.

Asimismo, Sanz ha lamentado que la asociación Amama haya generado «alarma» a este respecto llevando incluso un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide que se investigue la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías), lo que es una «falsedad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropella a una niña en Burgos y se fuga: «Dejó a mi hija ahí tirada, es inhumano»
  2. 2 Muere un motorista al chocar con una furgoneta en un pueblo de Burgos y arder su moto
  3. 3 La tienda de ropa que sólo estará abierta cuatro días en el centro de Burgos
  4. 4 Burgos contará con 56 nuevas viviendas para jóvenes por entre 470 y 600 euros de alquiler
  5. 5 Roba una furgoneta y acaba detenido en Burgos tras abandonarla y esconderse en unos matorrales
  6. 6 El tiempo en Burgos: una masa de aire polar desplomará las temperaturas el domingo
  7. 7 El BIC de un pueblo de Burgos que recuperará su esplendor por 88.341 euros
  8. 8 Herida una mujer en la cabeza tras un accidente en la AP-1 en Burgos
  9. 9 Mapa del desamor en Burgos: aumentan los divorcios y las parejas buscan más acuerdos
  10. 10 Una mujer resulta herida en una colisión entre dos turismos en una calle de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Fiscalía de Sevilla abre otra investigación sobre la supuesta manipulación de las mamografías