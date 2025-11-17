¿Por qué huele mal el sudor? Un experto aclara los mitos sobre desodorantes y antitranspirantes Alberto León, biólogo y experto en dermocosmética, explica cómo el sudor, las bacterias y el uso adecuado de desodorantes y antitranspirantes ayudan a mantener las axilas frescas y saludables

Aunque muchas personas creen que el sudor es el causante del mal olor, Alberto León, biólogo y experto en dermocosmética, ha explicado que no es así: el sudor es inodoro, y el olor desagradable se produce cuando las bacterias presentes en las axilas descomponen sus compuestos en elementos volátiles.

El experto ha subrayado que la fisiología de las axilas puede favorecer este fenómeno: la falta de luz, el exceso de calor y la humedad crean el ambiente ideal para que las bacterias crezcan. Además, en estas zonas y en pliegues como las íngles, existen glándulas sudoríparas especiales que secretan un sudor más denso, perfecto alimento para la microbiota que puede generar olor.

¿Significa esto que las bacterias son malas?

En absoluto, ha recalcado León. Estas bacterias son esenciales para mantener la piel sana y protegernos frente a infecciones. Lo que se debe controlar es el sobrecrecimiento de microorganismos causantes del mal olor, usando cosméticos que favorezcan el equilibrio natural de la piel.

La diferencia entre desodorantes y antitranspirantes

En cuanto a los productos de cuidado personal, León ha diferenciado claramente desodorantes y antitranspirantes. Los desodorantes reducen el mal olor sin bloquear la sudoración, mientras que los antitranspirantes actúan taponando temporalmente la glándula sudorípara para controlar la sudoración excesiva. Según el experto, esto no es perjudicial, sino que se recomienda especialmente para personas con sudoración intensa, combinando su uso con desodorantes de aplicación diaria para mantener un equilibrio adecuado.

En resumen, la clave para unas axilas frescas está en cuidar la microbiota, elegir productos adecuados según las necesidades de cada persona y entender que el sudor por sí mismo no huele mal, sino que el equilibrio bacteriano determina la fragancia de nuestras axilas. Pero en el vídeo, Alberto León te da más información y consejos.