El plan de Navidad de Madrid: 10 personas y toque de queda a la 1.30

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 09:49 | Actualizado 15:47h.

La Comunidad de Madrid tiene su propio plan para las navidades y es más laxo que el propuesto por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso plantea ampliar las reuniones familiares y sociales a un máximo de diez personas los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero y en Nochebuena y Nochevieja pide que el toque de queda se establezca desde la 1.30 hasta las 6 de la mañana.

Ambas propuestas difieren de la sugerida por el Ministerio de Sanidad en el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', conocido este martes, y que apunta a limitar a miembros del mismo grupo de convivientes o a seis personas, si son de grupos diferentes, y tanto en Nochebuena como en Nochevieja, el toque de queda se establecerá a la una de la madrugada.

Son dos de las principales propuestas de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que ya han sido remitidas al Ministerio de Sanidad para su debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tendrá lugar este miércoles, según fuentes de la Consejería de Sanidad. El ministro Salvador Illa cree que en el encuentro de esta tarde no se alcanzará todavía un acuerdo.

En las reuniones familiares, Madrid quiere permitir que acudan miembros «de hasta tres grupos de convivientes», frente a los dos grupos del Ministerio de Sanidad. Para otras reuniones, lo limita a dos.

La Comunidad de Madrid también plantea permitir las salidas de aquellos residentes de centros para mayores y personas con discapacidad a los que hayan detectado anticuerpos IgG en los últimos seis meses o que hayan tenido una PCR positiva en los últimos tres meses. Los que no hayan desarrollado anticuerpos y no hayan pasado el coronavirus, también podrían salir del centro con la condición de permanecer en aislamiento a la vuelta y someterse a una prueba diagnóstica. Para aquellos residentes que «no estén en disposición de abandonar» los centros, la Comunidad de Madrid propone facilitar las comunicaciones telemáticas con sus familias en Navidad.

Por su parte, el plan del Ministerio de Sanidad conocido el martes recomienda «evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social» y pide que quienes hayan sido diagnosticados de la covid-19, estén esperando los resultados de las pruebas o se encuentren en cuarentena no acudan. También pide que este año no haya «celebraciones de trabajo, antiguos alumnos, clubes deportivos...» y que si aun así se llevan a cabo que no acudan más de seis personas.

Además, Sanidad pide que no se viaje ni dentro de España ni al extranjero salvo que sea estrictamente necesario y pone el foco en los universitarios que vuelvan a sus domicilios, causa, en marzo, de multitud de brotes. «Se recomienda a los estudiantes universitarios que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa» y que, «una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos».

Sobre las cabalgatas de Reyes, Sanidad recomienda que no se celebren porque «suponen situaciones de elevado riesgo de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y la dificultad para mitigar los riesgos asociados». En cualquier caso, deja la decisión en manos de las comunidades autónomas y propone alternativas como «cabalgadas estáticas». El Ministerio permite las San Silvestres siempre que «se utilicen estrategias para disminutir el contacto entre corredores», como la limitación de aforos o las salidas escalonadas. También pide que se realicen sin asistencia de público.

El ministro Illa afirmó este martes que las restricciones recogidas en el documento «no son aún definitivas». «Nuestro empeño va a ser llegar a un consenso con todas las comunidades autónomas», señaló antes de expresar su preocupación ante la posibilidad de que «en diciembre y en Navidad se baje la guardia».