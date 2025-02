Nuevo máximo de fallecidos en la segunda ola: 537 muertos en las últimas 24 horas

Álvaro Soto Madrid Martes, 24 de noviembre 2020, 19:19 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Por mucho que algunos indicadores muestren cierta mejoría, la pandemia del coronavirus no ha quedado atrás, ni mucho menos. Este martes, el Ministerio de Sanidad ha notificado 537 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más alta de la segunda ola, muy por encima de los 435 fallecidos del pasado 17 de noviembre y un recordatorio de que las altas cifras de contagios registradas a principios de noviembre tienen sus consecuencias tres semanas más tarde. La cifra global de muertos por covid-19 en España se eleva a 43.668 personas, según los datos oficiales del departamento de Salvador Illa, que no incluyen los fallecidos a los que no se les realizó pruebas diagnósticas, algo que ocurrió con mucha frecuencia en marzo y abril.

Mientras tanto, el número de contagios desciende respecto a los de los últimos días. Sanidad ha computado este martes 12.228 nuevos positivos, un nivel semejante al del fin de semana, cuando se notificaron 25.886 en los dos días y unos 3.000 menos que los 15.156 del pasado viernes.

Vuelve a mejorar un indicador clave en la segunda ola, la tasa de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, que se sitúa en 362,35 casos, frente a los 374 casos del lunes y a los 419 del viernes.

También cae, poco a poco, la presión hospitalaria. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa actualmente en el 13,43% (14,26% el lunes) y en las UCI se queda en el 29,06% (29,98% la jornada anterior).