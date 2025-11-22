La tasa de natalidad se hunde en Burgos, cada vez menos nacimientos y más defunciones La provincia de Burgos ahonda en su decrecimiento vegetativo, con la tasa de natalidad a la baja desde hace años

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:13

La provincia de Burgos ha conseguido frenar en los últimos años el proceso de despoblación en el que se encontraba sumida tras el estallido de las crisis inmobiliaria y financiera. Sin embargo, ese cambio de dinámica se cimenta casi en exclusiva en la llegada de inmigrantes, concentrada sobre todo tras la pandemia de la covid-19. De hecho, la población nacional continúa cayendo progresivamente.

Sin embargo, ese no es el único gran desequilibrio que presenta la demografía burgalesa. A él se le unen otros, como el crecimiento vegetativo, que lejos de regresar a índices positivos, ahonda cada vez más en su particular crisis. Básicamente, cada vez fallecen más personas de las que nacen en la provincia.

Un simple vistazo a los últimos datos consignados al respecto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) permite comprobar que la situación es cada vez más compleja. Así, Burgos cerró el pasado ejercicio con una tasa de natalidad de 5,62 nacimientos por cada mil habitantes.

Se trata del segundo índice más bajo de la serie histórica, que arranca en 1975, sólo empeorado por el dato de 2023 (5,58 nacimientos por cada mil habitantes). Evidentemente, se trata de una mejoría tímida, pero del todo insuficiente como para romper una tendencia que parece haberse asentado con firmeza, no sólo en Burgos, sino en buena parte de Occidente.

Para muestra, un botón. En 1975, la tasa de natalidad de Burgos prácticamente triplicaba a la actual. El pico en este sentido se alcanzó en 1976, con 15,86 nacimientos por cada mil habitantes, pero a partir de ahí, la estadística se desplomó de manera significativa. 20 años después, en 1995, la tasa de natalidad ya había caído hasta los 6,99 nacimientos por cada mil habitantes.

Entonces, y coincidiendo con los años de bonanza económica, se registró un leve pero prolongado crecimiento que se interrumpió tras el estallido de las crisis de finales de la década de los 2000. Y de ahí, otra vez hacia abajo.

Y mientras tanto, la tasa de mortalidad presenta en estas últimas décadas una dinámica totalmente contraria, con un crecimiento sostenido en el tiempo, aunque con muchos dientes de sierra. En 2024, la tasa de mortalidad en Burgos fue de 11 defunciones por cada mil habitantes, una de las más altas de la serie histórica.

Por motivos obvios, el 'techo' en este sentido se registró en 2020, cuando el impacto de la covid-19 hizo que la tasa de mortalidad en Burgos se disparara hasta las 13,4 defunciones por cada mil habitantes, casi el doble que la registrada en 1982 (6,56 fallecimientos por cada mil habitantes).

En todo caso, la diferencia entre las tendencias de ambas tasas es evidente, ahondando en un decrecimiento vegetativo que arrancó en 1989 y que, a pesar de que por momentos ha llegado a asomarse a la senda positiva, hoy es enorme.

Y lo es, no sólo en Burgos, sino en la práctica totalidad de la geografía española. Y es que, si bien es cierto que la provincia de Burgos presenta una tasa de natalidad por debajo de la media nacional (6,49 nacimientos por cada mil habitantes) y una tasa de mortalidad superior a la del conjunto del país (8,87 defunciones por cada mil habitantes), su situación se repite en casi todos los territorios.

Sólo un pequeño puñado de provincias del sureste peninsular, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, presentan hoy en día crecimientos vegetativos positivos. El resto del territorio, con provincias como Orense, Lugo, Zamora y León, presentan los desequilibrios más importantes.

En todo caso, estos desequilibrios vienen de la mano de una buena noticia, como es el significativo repunte de la esperanza de vida registrada en las últimas décadas en España en general y Burgos en particular.

A finales de 2024, dicha esperanza de vida era de 84,56 años en la provincia, la más alta de la serie histórica, tras avanzar más de 11 años desde 1975. Ojo, sólo un pequeñísimo grupo de países en el mundo mejoran ese dato.

Eso sí, las diferencias por sexo continúan siendo más que evidentes, ya que la esperanza de vida para los burgaleses es de 81,94 años y para las burgalesas de 87,30. En todos los casos, los índices son superiores a la media nacional.

