BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía interviene en la red de explotación sexual. PN

Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»

Venían a España seducidas con falsas promesas de empleo y posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

La Policía Nacional ha detenido este martes a tres personas en Dos Hermanas (Sevilla) por presunta participación en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La organización sometía a las mujeres a «un control férreo y condiciones inhumanas». La víctimas eran captadas por el método «loverboy», consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, los arrestos se enmarcan dentro de la 'Operación Cano', conjunta entre los agentes pertenecientes a Extranjería y Fronteras de Dos Hermanas (Sevilla) y de Córdoba.

La organización criminal captaba a las víctimas, entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas seducían con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución. Según avanzaban las diligencias, los agentes pudieron constatar que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una ONG especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable, quienes controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, obligándolas a enviar su ubicación y a trabajar sin descanso, incluso enfermas. Sin horario y continuamente disponibles, eran rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas despiertas y activas en el trabajo.

Asimismo, las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención. Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores, pero al llegar a España fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas. Los tres detenidos han pasado a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher
  2. 2 Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos
  3. 3 Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos
  4. 4 El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos
  5. 5 Herida una joven en el accidente entre dos coches en Burgos
  6. 6 Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial
  7. 7 El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
  8. 8 Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años
  9. 9 El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina
  10. 10 Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»

Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»