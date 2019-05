Los 'vinagrillos' que no te puedes perder en Burgos

Es el complemento ideal, capaz de combinar con casi todo, para cualquier momento del día BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 30 mayo 2019, 20:44

Las tradicionales banderillas se han convertido con el paso de los años en un 'obligado' dentro de la cultura gastronómica del tapeo y el vermú promoviendo una auténtica ruta de los vinagrillos en Burgos. Manjar ligero y de enorme sabor es el complemento perfecto para cualquier momento bien sea a media mañana o a media tarde.

Gilda, capataz, cazuelitas y escabechados componen un sinfín de composiciones donde a clásicos como la aceituna, la guindilla o la anchoa se suman otros productos tan variopintos como el pimiento, el bonito escabechado, el queso curado y hasta la cecina o el pato. El maridaje y la calidad están servidos en este producto estrella capaz de combinar con casi todo.

MESON ECU

C/ Santa Clara, 25 bajo 09002 Burgos

El vinagre, líquido miscible en agua de sabor agrio, proveniente de la fermentación acética, tiene en su leyenda multitud de propiedades tanto para condimentar las viandas más suculentas como en sus efectos aplicados a la salud y más allá.

Con carácter para el refranero y una colección de gestos en los más impasibles rostros, en Gilda Ecu adorna nuestros materiales de primera calidad, cultivando el mimo para hacer de nuestros pinchos una experiencia sensorial inimitable.

Cada manjar con su historia y cada historia con nuestros manjares, saborea el mundo Ecu y el cariño a nuestra profesión.

SALAS 7

C/ Salas 7 bajo 09002 Burgos

Los amantes de los vinagrillos de la zona sur tienen en Salas 7 una amplia variedad de 'vinagrillos' capaces de complacer a los amantes de lo clásico y de sorprender a quienes desean probar algo nuevo. Así, en su barra no faltan gildas, capataces ni boquerones que acompañan a otro concepto de banderilla más vanguardista donde «se tiene en cuenta lo que el consumidor demanda que no es otra cosa que experimentar nuevos sabores».

Bajo esta premisa, el conocido establecimiento ofrece a sus clientes nuevas opciones que maridan la aceituna y/o la guindilla con cecina o queso curado de la casa. Todo un reclamo «para cualquier momento del día» capaz de combinar de igual forma con una caña, un buen vino o una buena copa.

CASA MINUTO

Plaza Rey San Fernando, 5 – 09003 Burgos

En la barra de uno de los establecimientos con mejores vistas de la capital burgalesa, Casa Minuto, no faltan vinagrillos de aceitunas, pepinillos, navajas, gildas y capataces elaborados con mimo y a mano. Un arduo trabajo que hace las delicias de los amantes del vinagre que encuentran en este castizo y moderno bar cinco opciones.

Entre ellos destacan la tradicional gilda y el capataz a quienes acompaña en tercer lugar una brocheta de langostino con huevo cocido y vinagreta; una brocha de pulpo con pepinillo y cebolleta en cuarto lugar y un taco de bonito en escabeche con pimiento picante en quinto lugar.

Como novedad, ofrecen al consumidor un 'vinagrillo' menos común, pero muy demandado de jamón de pato, que se acompaña en muchos casos con cazuelillas de aceitunas y cebolletas variadas y mejillones.

BODEGAS Y VINOS ARRIBAS

Nuestra Señora de Belén , 10 – 09001 Burgos

Roberto Arribas dice de su establecimiento que es el paraíso de los pinchos de vinagre y no es para menos. En la Bodega Arribas poseen una gran variedad de oferta que hace las delicias de los amantes de los vingagrillos. Con anchoa, con aceituna, con navaja, con mejillón, con sardinilla o con pepinillo, la carta es tan amplia variada que es imposible no encontrar un pincho la medida. En esta bodega de barrio aúnan tradición y experiencia, no obstante son ya tres generaciones dedicadas desde 1975 a las especialidades en vinagre que salen continuamente de su barra durante la hora del vermut o a lo de la tarde noche. Y es que esta bodega es cita obligada en el tour de los vinagrillos en Burgos.

BAR MAYORAL HIJO

Avda. Cid 41 – 09005 Burgos

En la ruta de los vinagrillos de Burgos el Bar Mayoral Hijo es una parada obligada para burgaleses y forasteros y es que detrás de la barra se encuentra Fernando Mayoral, segunda generación especializada en el pincho con vinagre. Su especialidad son las gildas y los capataces. Estos últimos representan toda una declaración de intenciones en su elaboración desde 1954. La autoría es del padre de Fernando, Saturnino Mayoral, quien determinó que para diferenciar bien los sabores y que todos fueran protagonistas sin solaparse debían componerse de navaja, anchoa, pepinillo y guindilla al gusto. Rara es la mesa o parte de la barra donde un pincho de vinagre no está presente y es que, tanto al mediodía, como por la tarde, se presentan como el aperitivo ideal para acompañar un vermut, unas cañas o unos buenos vinos.