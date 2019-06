La violencia de género digital preocupa a la Fiscalía porque se ejerce por jóvenes y es donde más ideas sexistas se difunden Las ponentes de la jornada Violencia de Género Digital organizada por la Universidad Isabel I y moderada por la periodista y cofundadora de BURGOSconecta, Patricia Carro. / APM La Universidad Isabel I ha organizado la Jornada Violencia de Género Digital donde se ha puesto de manifiesto que falta educación, formación y concienciación para detectar y acabar con esta reciente forma de violencia AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Jueves, 27 junio 2019, 19:48

La Universidad Isabel I ha organizado la Jornada Violencia de Género Digital para poner el énfasis en el apellido 'digital', es decir, esa violencia ejercida contra las mujeres a través de los medios digitales. La jornada ha contado con Pilar Martín Najera, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. Martín ha reconocido que esta violencia de género digital «preocupa mucho a la Fiscalía» precisamente porque es ahí donde se mueven los jóvenes, de hecho, este tipo de violencia esta ejercida por hombres de entre 16 y 29 años.

Además, a través de los medios digitales es donde más se proyectan y difunden las ideas sexistas, como ha recalcado Martín Najera. «Esta es una forma de impedir la igualdad real y efectiva. Los datos son preocupantes, hay que analizar la situación, cómo se está actuando en Europa y cuáles son las medidas que el Pacto de Estado establece para actuar», ha apuntado la fiscal.

Falta entender el término violencia de género digital y extender el término violencia de género al ámbito del Convenio de Europa, puntualizar que la violencia de género no solo se da en una relación sentimental si no en cualquier ataque a la mujer por el simple hecho de serlo. Martín Najera asegura que España está mejor que otros países europeos en materia de violencia de género, en la atención en los centros de acogida o en el sistema de pulsaeras pero faltan pasos. En este camino para erradicar esta violencia hay que dar mecanismos, formación y educación para identificar estas conductas, también establecer medidas adecuadas para proteger a las mujeres y aumentar la formación de profesionales pero, sobre todo, «educación, educación y educación» para acabar con estos agresores desde edades tempranas.

Peligrosa percepción

La percepción que tienen los jóvenes de la violencia de género digital es peligrosa. Como apunta la fiscal, «los jóvenes han aprendido, a través de las campañas de sensibilización, que una torta no se puede permitir, que es una relación nociva, pero la violencia de control, la humillación, el abuso psicológico, eso todavía no se distingue como violencia de género. Si no se identifica es difícil que se reaccione».

A este respecto, Encarnación Iglesias, de la Asociación Violencia de Género Digital, explica que la gente joven no se da cuetna de que esto es un delito. «Estamos en un campo relativamente nuevo y tenemos que ir avanzando pero aquí se avanza con las denuncias que pone la sociedad y si no se ve como un delito, no se denuncia». Iglesias asegura que un alto porcentaje de los delitos digitales que se producen no se denuncian, la mayoría por desconocimiento.

La sociedad no es consciente de que compartir un vídeo sexual que te ha llegado y no conoces a sus protagonistas es delito, que compartir una foto íntima de una persona aunque la hayas obtenido con su consentimiento también lo es, «pero también desconocemos que muchas veces por dar un 'like' a una publicación estamos cometiendo un delito», añade Iglesias. Falta educación digital en la sociedad y faltan pautas para desenvolverse en este ámbito de forma segura.

«Los derechos que hemos conseguido en el mundo real deben regir en el virtual»

María Boado, fiscal coordinador de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, añade que «las relaciones de amor mal entendidas dan lugar a muchos casos de violencia de género y cada vez tenemos chicas más jóvenes víctimas de delitos de esta naturaleza».

Pilar Conde, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Isabel I; Mª del Pilar Martín Nájera, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado; María Boado, fiscal coordinador de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; y Encarnación Iglesias, de la Asociación Violencia de Género Digital han participado en esta jornada moderada por Patricia Carro, periodista y cofundadora de BURGOSconecta.