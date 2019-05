Carme Artigas, cofundadora de Synergic Partners, clausura este sábado la tercera edición del proyecto STEM Talent Girl Participarán en el acto 106 alumnas de 3º y 4º de Educación Secundaria del programa 'Science for Her' y 59 de Bachillerato del programa 'Mentor Women' BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 29 mayo 2019, 10:49

El Salón de Actos del Museo de la Evolución Humana acogerá este sábado, 1 de junio, a las 12:00 horas, la octava 'masterclass' del proyecto Stem Talent Girl,impartida por Carme Artigas, co-fundadora de Synergic Partners, que servirá para clausurar su tercera edición en Burgos.

En esta 'masterclass' participarán 106 alumnas de 3º y 4º de Educación Secundaria del programa 'Science for Her' y 59 de Bachillerato del programa 'Mentor Women'. En el acto de clausura las alumnas de 'Science for Her'recibirán los diplomas acreditativos de su participación en el mismo.

El objetivo de estas 'masterclass' abiertas al público en general es inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología, poniéndolas en contacto con mujeres de éxito y talento en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Carme Artigas

Carme es una empresaria y directiva española con más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico. Ingeniera Superior Química por el Instituto Químico de Sarriá (IQS), es una reconocida experta en Big Data y cofundadora y consejera delegada de Synergic Partners, empresa adquirida por Telefónica a finales de 2015.

Artigas fue nombrada por la Universidad de Stanford (California) como embajadora en Madrid de la Conferencia 'Women in Data Science (WIDS)'. En 2016, fue reconocida por la revista de negocios norteamericana 'Insight Success' como la única española entre las 30 directivas más influyentes y con mayor proyección internacional del mundo. Asimismo, la editorial especializada en tecnología O Reilly Media la coloca entre las primeras mujeres del mundo en el negocio de los datos.

Carme es miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación de la CEOE y miembro del Industry Affiliate Partners de la Universidad de Columbia IDSE (NYC). También pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos (AED) y es ponente en distintos foros nacionales e internacionales de Big Data, así como profesora colaboradora en varios programas máster en nuevas tecnologías, Big Data e innovación.