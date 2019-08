MorcillaConf trae a Burgos una quincena de ponentes «de primer nivel» El MorcillaConf tiene lugar en la Universidad Isabel I / BC El evento tiene lugar el sábado 7 de septiembre de 9:00 horas y 18:30 horas en el Salón de Actos de la Universidad Isabel I BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 21 agosto 2019, 19:06

Quince ponentes participan el MorcillaConf de Burgos, una reunión de profesionales, estudiantes y aficionados a las nuevas tecnologías con el objetivo de intercambiar, colaborar y aprender. La cita tendrá lugar desde las 9:00 horas a las 18:30 horas en el Salón de Actos de la Universidad Isabel I.

Este evento, que es gratuito aunque hay que inscribirse previamente, contará con la presencia de David Bonilla, Andrés Leonardo, Cristina Santamarina, Iván Fernández, Alberto Gutiérrez, Ulises Gascón, José Manuel Márquez, Mercedes Rodríguez, Jorge del Casar, Marta López, Salvador Valle, Laura Morillo-Velarde, Abdón Rodríguez, Carlos Macías y Asier Arranz, según han explicado desde la organización en una nota de prensa.

Además, se desarrollarán una serie de talleres paralelos a las conferencias principales que llevarán como nombre: 'Introducción al desarrollo Android con Kotlin', 'Observability and ServiceMesh with Istio', 'Kiali with kubernetes in Google Cloud Platform', 'Desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter' e 'Introducción a Actions on Google y Dialogflow'.

Por último, la jornada contará con la novedad de un 'Hackathon Online' a nivel nacional durante la semana previa, donde equipos de dos a cuatro participantes con ganas de programar y diseñar soluciones técnicas se enfrentarán a un reto, que se publicará el 31 de agosto y deberán presentarlo ante un jurado el 6 de septiembre.