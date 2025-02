La otra cara del 'Black Friday': Aumenta la ciberdelincuencia

José Antonio González Madrid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 08:08 Comenta Compartir

Esta semana se celebra el 'Black Friday', un día que ya se ha convertido en una fecha marcada en rojo en los calendarios de todas las marcas. En estos días, el correo electrónico se llena de mails con ofertas y descuentos. Sin embargo, no todas tienen el objetivo de vender productos rebajados (o no) al usuario. El número de direcciones de internet falsas que incluyen la palabra Amazon se ha disparado en las últimas semanas con la proximidad de la campaña de 'Black Friday', y se ha duplicado con respecto a los datos de 2019.

Amazon es el gancho más usado por los ciberdelincuentes este 2020 al aumentar los casos de 'phising' un 64% con respecto a octubre, fecha donde se celebraron los días de rebajas en la plataforma del gigante del comercio electrónico. Según Webroot, a partir del 15 de noviembre, se ha registrado otro 45% de aumento en la media diaria de 'phishing' a Amazon al compararlo con octubre. Esto pone de manifiesto la importancia del 'Black Friday'.

Al comparar octubre de 2019 con el mismo mes de 2020, ha habido un incremento del 101% en el 'phishing' relacionado con Amazon, duplicando así la cantidad de estos ataques recogidos. Al mirar los meses de noviembre de ambos años, comparando solo la primera quincena, el aumento que se produce en 2020 es superior, y llega hasta un 106%, como ha destacado Webroot en un comunicado.

Aumento del consumo 'on line'

Aunque se prevé un descenso del gasto total debido a la crisis económica derivada de la COVID-19, el consumo 'on line' se dispara. Las importantes restricciones a la movilidad y también al comercio hace que las compras navideñas este 2020 sean más online que nunca. El 66% de los españoles tiene previsto hacer la mayoría de sus compras por internet, mientras que casi un cuarto (23%) utilizará únicamente el canal online para la totalidad, a pesar de no hacerlo así habitualmente.

Según un estudio de Kaspersky, algo más de un tercio de los españoles tiene previsto reducir en un tercio o más su presupuesto de compras navideñas este año debido a las dificultades financieras causadas por la COVID-19. Asimismo, a medida que crece el número de consumidores que buscan chollos 'on line', también aumenta la cantidad de riesgos que asumen para conseguirlos. De hecho, tan solo el 12% de los consumidores españoles tiene claro que no está dispuesto a intercambiar sus datos personales por descuentos 'on line', a pesar de la elevada posibilidad de convertirse en víctima de sitios web fraudulentos y estafas.

«El período festivo es siempre un gran acontecimiento, y este año todavía más, ya que la gente tratará de compensar en parte lo que la pandemia ha causado a lo largo de 2020. Es lógico que las personas recurran al canal 'on line' para realizar la mayoría de sus compras y mantenerse seguros, así como para conseguir descuentos o chollos. Pero también debemos considerar que allá donde van las multitudes, los criminales los siguen. Al igual que los carteristas se reúnen en zonas concurridas con la esperanza de tener suerte, los ciberdelincuentes se fijarán en las tendencias de compra de los consumidores y tratarán de explotar su afán por conseguir una ganga y ahorrar algo de dinero», señála David Emm, investigador principal de seguridad de Kaspersky.