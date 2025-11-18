Los cuartos de final de la Copa España pasan por una victoria en tierras gallegas El Grupo Ureta Tizona viaja a Galicia para enfrentarse en la ronda de octavos de final de la competición copera a Leyma Coruña, este miércoles, a las 20:45 horas

El Club Baloncesto Tizona se enfrenta este miércoles, a las 20:45 horas, al Leyma Coruña, en el Coliseum Coruña, en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de España. El equipo gallego es el único equipo invicto en lo que va de temporada. Los de Jordi Juste llegan a esta cita con la moral renovada tras conseguir una complicada victoria en el Pabellón Vicente Trueba contra Grupo Alega Cantabria. Después de este encuentro, Tizona recibirá en casa a Ourense (domingo, a las 12:00 horas) antes del primer descanso de la campaña debido a las ventanas FIBA.

En la previa del compromiso de este miércoles, Jordi Juste ha valorado el estado de forma en el que llega el equipo. «Desde la victoria es más fácil encarar un partido de estas dimensiones. Si somos capaces de mantener el ritmo y la intensidad con la moral que nos dio la victoria en Torrelavega intentaremos pasar de ronda».

Ambos equipos ya se enfrentaron hace menos de un mes en El Plantío (jornada 5) y Leyma Coruña se llevó el triunfo por 82 a 97 en un partido en el que los burgaleses pelearon muy bien hasta el último cuarto, pero el ritmo impuesto por los gallegos terminó por decidir el choque.

Un duro rival

Reponerse tras un descenso nunca es fácil, pero los de Carles Marco parece que quieren olvidarlo cuanto antes e intentar regresar a la ACB con la mayor brevedad posible. Han tenido un inicio de temporada arrollador en el que han vencido sus nueve primeros partidos (8 de liga y uno de copa) y esperan poder seguir ampliando estos registros. Una vez finalizado el choque de octavos de final, encaran su jornada de descanso, por lo que serán dos semanas consecutivas sin actividad.

Leyma Coruña es un conjunto con una plantilla muy completa y con nombres más que de sobra conocidos por la afición de Tizona, pero el equipo confía en poder dar la sorpresa y seguir avanzando rondas en el nuevo formato de la competición. Tras conseguir una convincente victoria en la ronda de dieciseisavos ante el C.B. Zaragoza en la que el triple fue el gran protagonista, el club busca seguir avanzando rondas en el torneo del 'KO'.

En caso de llegar a cuartos, el rival saldría de la eliminatoria entre Movistar Estudiantes y Palmer Basket. Fuera cual fuera el rival, el C.B. Tizona disputaría esa eliminatoria actuando de nuevo como visitante ya que fue el último equipo en salir en el sorteo que definió el cuadro eliminatorio.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de La8 Burgos y LaLiga+.

