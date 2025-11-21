El Tizona busca el pleno de victorias antes de las ventanas FIBA Los burgaleses reciben en El Plantío este domingo, a 12:00 horas, al Club Ourense Baloncesto en la novena jornada de la Primera FEB

Las primeras ventanas FIBA de la temporada están a la vuelta de la esquina y el Grupo Ureta Tizona encara una semana de descanso con el objetivo previo de culminar el carrusel de partidos que ha tenido en los últimos días. Tras las victorias en Torrelavega y en A Coruña, los burgaleses reciben en El Plantío, este domingo, a las 12:00 horas, al Club Ourense Baloncesto en la novena jornada de la Primera FEB.

Para este nuevo compromiso, Jordi Juste podrá contar con sus doce jugadores para enfrentarse al conjunto dirigido por Ramón López. En la previa del enfrentamiento ante los orensanos, el entrenador de Tizona ha valorado cómo llega el equipo tras estos días de máxima intensidad de trabajo. «El equipo llega cansado pero contento. Tenemos los ánimos y las pilas cargadas para el partido del domingo».

Por su parte, el conjunto del Paco Paz llega a Burgos tras certificar su clasificación copera en tierras ibicencas, con una victoria por 72 a 83 ante Class Basquet Sant Antoni. En clave liguera, visitan El Plantío en la séptima posición, con un balance total de cuatro victorias y tres derrotas en su haber. En la pasada jornada cayeron derrotados ante Fibwi Mallorca Basquet Palma en Son Moix, la próxima parada del C.B. Tizona tras la vuelta del parón internacional.

El rival

El equipo gallego se caracteriza por su alta intensidad y fisicalidad durante los 40 minutos que dura cada partido. A nivel defensivo es un cuadro muy rocoso al que es difícil encontrar huecos, por lo que es importante saber aprovechar cada pequeño resquicio para poder sacar la mayor renta posible.

En cuanto a sus jugadores más destacados, la principal referencia en ataque está siendo el portugués Rafael Lisboa, con sus más de 14 puntos de media por encuentro. El base luso es, junto a Gabriel Kalscheur, una de las amenazas exteriores del Club Ourense Baloncesto.

Dentro de las características del rival, Jordi ha destacado por encima de todo la combinación que tienen de las distintas fases del juego. «Es un equipo que tiene mucho dinamismo pero que también tiene la capacidad de parar, buscar a sus interiores y jugar un poco más elaborado. Tiene buenos organizadores y gran habilidad para atacar el uno por uno. El domingo tenemos una prueba interesante para ver en qué nivel defensivo estamos».