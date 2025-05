Volver al inicio Km 28 La fuga cuenta con algo más de dos minutos de diferencia con respecto al pelotón en estos momentos. Se nota el trabajo del Visma en la zona delantera del pelotón porque la ventaja al menos se ha estabilizado y no va a más. Km 25 Los escapados llegan ya a las faldas del Passo Roverello, la primera de las cuatro cotas puntuables de la etapa de hoy. Se trata de una ascensión de 3,4 kilómetros con un desnivel medio del 6.8%. Km 24 La ventaja de los nueve escapados está creciendo rápidamente, camino de los dos minutos. En el pelotón no parecen estar demasiado satisfechos con este escenario y el Visma Lease a Bike se han puesto manos a la obra. Km 18 Parece que se consolida la fuga defintiva. Son nueve los ciclistas que han conseguido marcharse y cuentan con unos 30 segundos con respecto al pelotón. Km 15 Siguen algunos ciclistas con apenas unos metros de ventaja con respecto al grupo de los favoritos. No se termina de formar la fuga de forma definitiva y la situación es bastante incierta en estos momentos. Km 10 Ha habido un pequeño corte en el pelotón y hay un grupo de ciclistas que ha conseguido tomar unos metros de ventaja. Son al menos diez los corredores que se encuentran ligeramente destacados, aunque la renta es muy escasa. Km 6 Ninguno de los movimientos que se están produciendo están llegando a buen puerto porque el ritmo es altísimo, hasta el punto de que el pelotón ha llegado a estar a punto de cortarse. Km 4 Hoy se subirán cuatri cotas puntuables, las cuatro de cuarta categoría. La primera es el Passo Roverello, en el kilómetro 31. Posteriormente se escalará San Giovanni in Monte, cuya cima se sitúa en el kilómetro 135 y Monte Berico en dos ocasiones, en el punto kilométrico número 161 y en la recta de meta. Km 2 Se producen ya los primeros movimientos protagonizados por los ciclistas que intentan formar parte de la escapada del día. Km 1 COMIENZA LA 13ª ETAPA DEL GIRO DE ITALIA !!! Km 0 El ranking de la regularidad continúa siendo dominado por Mads Pedersen. El danés cuenta con 72 puntos de diferencia con respecto a Olav Kooij y 92 más que Casper van Uden. Km 0 En lo que a la clasificación de la montaña se refiere, Lorenzo Fortunatto parte como sólido líder con 157 puntos, 103 más que Juan Ayuso y 107 con respecto a Manuele Tarozzi. Km 0 Así las cosas, el mexicano Isaac del Toro parte una jornada más con la maglia rosa de líder, con 33 segundos de ventaja con respecto a Juan Ayuso y 1' 09'' sobre Antonio Tiberi. Km 0 En la etapa de ayer no se produjeron grandes cambios en la clasificación general, pero si un movimiento de Isaac del Toro, el actual líder, que peleó por hacerse con dos segundos de bonificación en el Red Bull Sprint y que avivan el debate en el seno del UAE Team Emirates con respecto al teórico liderato en el equipo de Juan Ayuso, que ocupa la segunda plaza en este ranking. Km 0 El recorrido de hoy termina en una cota de cuarta categoría, no excesivamente extenso, pero si lo suficientemente exigente como para que queden eliminados de la terna los sprinters puros. Km 0 Recorrido sinuoso y con trampa al final que podrían impedir que veamos una llegada masiva al sprint tal y como sucedió en la jornada de ayer y que concluyó con la victoria del neerlandés Olav Kooij, la primera que logra en la presente edición de la ronda italiana. Km 0 Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 13ª etapa del Giro de Italia con recorrido de 180 kilómetros entre Rovigo y Vicenza. ¿Preparados? Comenzamos...