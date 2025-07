Volver al inicio Km 27 Más de un minuto para los escapados. No hay demasiados nervios en el grupo de los favoritos, pero el movimiento del equipo INEOS con Carlos Rodríguez a la cabeza puede ser preocupante en función de como se vaya desarrollando la etapa. Km 25 Atención al movimiento de INEOS Grenadiers si es que este movimiento prospera, puesto que a Carlos Rodríguez le acompañan hasta cuatro compañeros de equipo. Km 24 Se consolida el corte !!! Asistimos a un escenario de carrera totalmente inesperado y, de los ciclistas que marchan por delante, recordemos 47, el mejor situado en la clasificación general es Carlos Rodríguez, a 5' 44' del maillot amarillo. Km 20 El pelotón se ha partido en dos !!! Cerca de 50 ciclistas por delante y ojo que la diferencia es de algo más de 20 segundos. Por delante, parece que ninguno de los favoritos excepto Carlos Rodríguez, el ciclista de Ineos Grenadiers. Km 19 El ritmo es tan eléctrico que ha dejado de haber ataques y se están produciendo cortes en el pelotón. Deben estar muy atentos los favoritos, puesto que en cualquier momento se puede producir ese corte. Km 16 Se continúan sucediendo los intentos, pero los huecos se cierran rápidamente y el ritmo continúa siendo altísimo en este tramo inicial de esta 12ª jornada de la ronda francesa. Km 9 Los ciclistas que marchaban por delante han sido capturados por el pelotón y la escapada continúa sin tomar forma en un terreno más benigno antes de que llegue la alta montaña en el tramo final del recorrido. Km 7 Pascal Ackermann y Alexandre Delettre se unen a Alexey Lutsenko y consiguen tomar unos metos de ventaja. Km 6 Turno ahora de Alexey Lutsenko !! El ciclista del equipo Israel ha saltado del pelotón, pero lo ha hecho en solitario, con pocas opciones de poder romper la carrera. Km 4 No termina de prosperar ninguno de estos primeros movimientos. El ritmo es alto y parece que va a costar que se forme la primera escapada del día. Km 2 Se producen ya los primeros ataques !!! Entre ellos, Biniam Ghirmay y Jonathan Milan, pilotos que aspiran a ganar en la clasificación de la regularidad en este Tour de Francia. Teniendo en cuenta que el sprint intermedio está situado antes de la subida a los tres puertos de mayor dureza en esta etapa, podrían tener opciones de sumar puntos en ese sprint. Km 1 COMIENZA LA 12ª ETAPA !!! Arranca la primera batalla en los Pirineos en la presente edición del Tour de Francia !!! Km 0 DATO. Esta será la 7ª ocasión en la que Hautacam se convierte en final de etapa en la historia del Tour de Francia, la primera desde 2022, con Jonas Vingegaard como ganador, vistiéndose además con el maillot amarillo antes de sellar su victoria final en esa edición de la Grande Boucle. Km 0 Tenemos constancia de un abandono. Cees Bol, del XDS Astana Team, no tomará la salida. Km 0 Por su parte, Jonathan Milan es el sólido líder de la clasificación de la regularidad con 231 puntos en su haber, 68 con respecto a Tadej Pogacar y 75 sobre Mathieu van der Poel. Km 0 Y día muy importante de cara al Gran Premio de la Montaña. Lenny Martinez lidera la clasificación de la montaña con 27 puntos, 11 más que Ben Healy y 16 sobre Michael Woods. Km 0 Ben Healy parte una jornada más como líder de la clasificación general, con 29 segundos de ventaja con respecto a Tadej Pogacar, 1' 29'' en referencia a Remco Evenepoel y 1' 46'' en relación a Jonas Vingegaard. Km 0 Además de los tres puertos comentados anteriormente, también se escalará la Côte de Labatmale, de cuarta categoría, cuya cima está situada en el kilómetro 91. Km 0 Se trata, por tanto, de uno de esos días en los que los grandes candidatos a la victoria final en París deben presentar credenciales ya sea atacando o resistiendo en el grupo de los elegidos. Km 0 Los ciclistas afrontan una de las primeras etapas realmente decisivas de alta montaña con un recorrido endiablado en su parte final y la ascensión prácticamente encadenada del Coul de Soulor, de primera categoría; el Col des Bordères, de segunda, y la subida a Hautacam, de categoría especial, escenario en el que se ubica la recta de meta. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 12ª etapa del Tour de Francia con recorrido de 180 kilómetros entre Auch y Hautacam. ¿Preparados? Comenzamos...