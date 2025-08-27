Etapas

27 de agosto
Figueres - Figueres
0 Km 24Km

Km 0 Sale el UAE Team Emirates de los Joao Almeida, Juan Ayuso o Marc Soler, entre otros. Km 24
Rank Ciclistas Puntos / Diferencia
1 LIDL-TREK 25:35:32
2 MOVISTAR TEAM +00:08
3 DECATHLON AG2R LA MONDIALE +00:08
Km 0 El segundo mejor tiempo ahora en meta es el de Movistar Team, con solo ocho segundos de desventaja con respecto al Lidl-Trek. Km 24
Km 0 Toman la salida los corredores del XDS Astana, solo restan tres equipos por hacerlo. Km 0 En el segundo punto de control, Ineos Grenadiers marca el segundo mejor tiempo a solo un segundo del Lidl-Trek, firme candidato para arrebatarle la primera posición en meta. Km 10
Km 0 Sale el Soudal Quick-Step, quedan por delante solamente el XDS Astana, el UAE Emirates, el Team Visma y el Groupama. Km 0 Un grupo de manifestantes ha obstaculizado al equipo Israel-Premier Tech y las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a intervenir. Km 0 Recordemos que la referencia en meta siguen siendo los 25.35,42 del Lotto. Km 24
Km 10
Km 10
Km 0 Pero ahora Decathlon AG2R le arrebata esa tercera posición en el segundo control. Km 0 Movistar Team marca el tercer mejor tiempo en el segundo punto de control tras Lidl-Trek y Q36.5 Pro Cycling. Km 10
Km 0 Sale Israel y a continuación lo hace el Red Bull - Bora. Km 0 Por el momento, ningún equipo ha conseguido bajar de los ocho minutos para recorrer el primer tramo de esta contarreloj. Km 0 El Decathlon AG2R marca la mejor referencia en el primer punto de control, 8.06,75. Km 0 Sale el Bahrain-Victorious y tras él solo quedarán por tomar la salida siete equipos. Km 0 Nueve equipos han llegado ya a meta, sigue mandando el Lidl-Trek. Km 0 El Ineos Grenadiers, equipo del cuarto clasificado, Egan Bernal, es el siguiente. Km 0 Buena crono del Q36.5 de Thomas Pidcock que marca el segundo mejor tiempo en meta. Km 24
Km 0 Orluis Aular tiene algún problema y tiene que echar el pie a tierra tras meterse en la hierba. Km 0 Mañana llegará la primera etapa en ruta en España en esta Vuelta 2025, los corredores tomarán la salida en Olot y acabarán fuera de nuestras fronteras, en Andorra. Una etapa de 170 kilómetros con alta montaña. Km 0 Tras el Movistar, sale el Decathlon AG2R La Mondiale. Km 0 Buen resultado de Lidl-Trek que hace el mejor tiempo, buenas noticias por tanto para Giulio Ciccone, tercero en la general. Km 24
Km 24
Km 0 Saldrá ahora el Movistar de Jefferson Cepeda, otro de los 15 campeones nacionales en contrarreloj que participan en esta crono, en este caso con Ecuador. Km 0 Mejor tiempo en el segundo punto de control para el Lidl-Trek, con 17.30,69. Km 10
Km 0 Dale el Caja Rural del líder de la montaña, Joel Nicolau. Km 0 El Team Jayco Alula pasa por el segundo punto de control con el segundo mejor tiempo, a solo tres segundos del Lotto. Km 10
Km 0 Turno para el Arkea - B&B Hotels. Km 0 Ahora sí un equipo consigue bajar la referencia establecidad por el Lotto en el primer punto de control, lo hace el Q36.5 Pro Cycling con 8.10,18. Km 0 Con la salida en estos momentos del Burgos ya han iniciado la prueba 10 equipos, restan 13 más. Km 10
Km 0 Tampoco consigue mejorar el tiempo en meta del Lotto el Team Picnic. Km 24
Km 0 Termina la prueba el Alpecin, a 15 segundos del Lotto que sigue liderando. Km 24
Km 0 Sale el EF Education - EasyPost. Km 0 El octavo equipo en tomar parte de esta crono es el Q36.5 Pro Cycling Team. Km 0 Los corredores del Lotto llegan a meta, han completado el recorrido en un tiempo de 25.53,28. Km 24
Km 0 En el Lidl-Trek ruedan dos campeones nacionales, el ya citado Mads Medersen, con Dinamarca, y también Amanuel Ghebreigzabhier con Eritrea. Km 0 Salen Giulio Ciccone y sus compañeros con el Lidl-Trek. Km 10
Km 0 Lotto marca ya referencia en el segundo punto de control, 17:43:23. Km 10
Km 0 Turno del Jayco Alula de Ben O'Connor que es 12º clasificado en la general. Km 0 El Team Picnic pasa por el primer punto de control, tampoco mejora la marca del Lotto. Km 6
Km 0 El quinto equipo en tomar la salida es el Cofidis. Km 6
Km 0 El Alpecin no consigue mejorar el tiempo del Lotto en la primera referencia. Km 0 Turno ahora para el Intermaché-Wanty. Km 0 Lotto marca ya la referencia en el primer punto de control, 8.23,59. Km 6
Km 0 Toma la salida el tercer equipo, el Team Picnic, que fue el ganador de la última crono por equipos en La Vuelta, bajo la denominación de Team DSM. Km 0 Toma la salida el Alpecin-Deceuninck. Km 0 Hasta 15 campeones nacionales de contrarreloj van a tomar la salida hoy, entre ellos, Mads Pedersen con dinamarca, Egan Bernal con Colombia o Filippo Ganna con Italia. Km 0 Comienza la contrarreloj por equipo de esta quinta etapa de La Vuelta 2025 con la salida de los corredores del Lotto. Km 0 Pendientes, además del equipo del líder, Groupama, y del Team Visma de Jonas Vingegaard, segundo clasificado, del Lidl-Trek del tercero, Giulio Ciccone y de otro de los favoritos para hoy, el Ineos Grenadiers de Egan Bernal que es cuarto en la general. Km 0 En solo cinco minutos dará inicio la prueba de hoy con la salida del equipo Lotto. Km 0 Repasando el resto de clasificaciones, tenemos a Mads Pedersen como líder de los puntos, a Joel Nicolau de la montaña y Juan Ayuso de los jóvenes. Km 0 Recordemos que ayer hubo cambio de líder y Jonas Vingegaard se lo cedió a David Gaudu. Por ello el equipo del francés, el Groupama, será el último en tomar la salida aunque el Team Visma es uno de los grandes favoritos para llevarse la crono de hoy. Km 0 El primer equipo en tomar la salida será el Lotto a las 16:37 horas y el último el equipo del líder David Gaudu a las 18:05 horas. Los equipos saldrán cada cuatro minutos. Km 0 Se trata de una crono completamente llana, perfecta para especialistas con salida y llegada en Figueras y puntos intermedios en Cabanes (km 6.9), Peralada (km 10.8) y Vilanova la Muga (km 15.4). Km 0 Esta es la primera contrarreloj por equipos que se disputa en una Gran Vuelta desde la 1ª etapa de La Vuelta 2023 que se llevó el Team DSM. Es la más larga (24.1 kilómetros) en La Vuelta desde, al menos 2017. Km 0 Buenas tardes y bienvenidos a esta 5ª etapa de La Vuelta a España 2025, la primera que transcurre por tierras españolas tras el arranque de la edición en Italia.

Clasificación - Vuelta a España

Pos Ciclistas
Tiempo/Puntos
1 David Gaudu
00:00:00
2 Jonas Vingegaard
+00:00:00
3 Giulio Ciccone
+00:00:08
4 Egan Bernal
+00:00:14
5 Thomas Pidcock
+00:00:16
6 Jai Hindley
+00:00:16
7 Santiago Buitrago
+00:00:16
8 Matteo Jorgenson
+00:00:16
9 Sepp Kuss
+00:00:16
10 Juan Ayuso
+00:00:16
1 Ben Turner
00:00:00
2 Jasper Philipsen
+00:00:00
3 Edward Planckaert
+00:00:00
4 Ethan Vernon
+00:00:00
5 Jenthe Biermans
+00:00:00
6 Mads Pedersen
+00:00:00
7 Fabio Christen
+00:00:00
8 Orluis Aular
+00:00:00
9 Guillermo Silva
+00:00:00
10 Nicolò Buratti
+00:00:00
1 Mads Pedersen
20
2 Ethan Vernon
17
3 Jake Stewart
15
4 Giulio Ciccone
13
6 David Gaudu
10