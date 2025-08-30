Volver al inicio

Km 37 La distancia comienza a caer. Se ha aumentado el ritmo desde el pelotón y la ventaja de la fuga de Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH) ha pasado de los cuatro minutos a estar por debajo de los 3' 30" y cayendo.

Km 31 A los 31 kilómetros de carrera, los ciclistas atravesarán Lascellas. Esta pequeña localidad es, junto a Ponzano, la puerta de entrada al Somontano, comarca en la que se eslabora el vino de su mismo nombre, además de ser conocida también por su fábrica de relojes.

Km 26 Esta será tan solo la tercera vez que comparezca Monzón en La Vuelta a España, las dos primeras, hace ya 48 años, fueron en la 11ª y 12ª etapa de la edición de 1977. El español Carlos Melero se hizo con la victoria en con Monzón como llegada, mientras que Pedro Torres se llevó la etapa siguiente sirviendo como partida.

Km 13 Más de tres minutos para los tres corredores en la fuga. De momento, protagonismo para los españoles, con especial sentimiento para Sergio Samitier (Cofidis), nativo de Barbastro, ciudad que acaban de superar.

Km 5 Protagonismo español en el primer intento de fugo. Tres corredores, Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH), abriendo ya una brecha de casi un minuto en busca de implantar la primera ventaja real.

Km 1 ¡Arranca la 8ª etapa de LaVuelta! Veremos qué movimientos se dan en este arranque, donde siempre hemos visto a esta hora, en sus predecesoras, pequeñas fugas que lograban marcar estas etapas llanas hasta sucumbir a pocos kilómetros de meta. ¿Se repetirá el guión?

Km 0 Durante la jornada de ayer, y además de la no toma de la salida por parte de Cristian Rodríguez (ARK), LaVuelta sufrió dos nuevos abandonos, con el español Daniel Cavia (BBH) y el italiano Luca Vergallito (ADC). En total, 12 corredores de los 184 originales.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada desde Monzón. Primeros 5'7 kilómetros por las calles de la ciudad aragonesa antes de partir en esta 8ª etapa en la que, presumiblemente, los sprinters no dejarán pasar la oportunidad de jugarse la carrera.

Km 0 En el repaso de los maillots, Torstein Træen (TBV) sigue con la roja de líder de la general e su poder a 2' 33 de ventaja sobre Jonas Vingegaard (TVL). El de lunares, más suyo que nunca, para Jay Vine (RBH), igual que Mads Pedersen (LTK), invitado inesperado en la fuga de ayer. Giulio Pellizzari (RBH) también mantiene el blanco.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:40h a orillas del castillo de Monzón. La marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 13:52h.

Km 0 El inicio desde Monzón Templario es a 311 metros de altitud, componiendo una primera mitad de carrera de terreno irregular entre altos y bajos hasta alcanzar el ecuador de la etapa, donde el llano en ligera pendiente descendente circulará hasta Zaragoza. Antes de esto, a los 121 kilómetros, se disputará el sprint intermedio en Peñaflor.

Km 0 Para hoy, se nos presenta una etapa sencilla y propicia para que los sprinters releven en el protagonismo a los escaladores, saltando a la palestra los nombres propios de Jasper Philipsen (ADC), Orluis Aular (MOV) o Ethan Vernon (IPT), haciéndose notar en el arranque de esta gran vuelta en este tipo de carreras.

Km 0 Durante la jornada de ayer, en una exigente etapa de alta montaña, el nombre de Juan Ayuso reapareció en las quinielas, aunque esta vez no como candidato a la general, sino como hombre en la fuga en busca de una victoria de etapa que peleó desde los primeros kilómetros y que constató en el último alto antes de meta, escapándose en solitario para completar una exhibición de capacidad con forma de redención.