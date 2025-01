Hugo de la Calle se luce en el Trofeo Serra de Tramuntana

BURGOSconecta Burgos Viernes, 31 de enero 2025, 19:24 Comenta Compartir

La tercera prueba de la Challenge de Mallorca permitió ver en acción a una de las jóvenes promesas del Burgos Burpellet BH, batallando con los mejores ciclistas del pelotón. El asturiano Hugo de la Calle, con tan solo 20 años y en una de sus primeras carreras como profesional, peleó por la victoria hasta el final en el Trofeo Serra de Tramuntana. Tras aguantar con los más fuertes en el Coll de Puig Mayor, atacó en la bajada del Coll de Sóller y terminó undécimo en el repecho final en las calles de Selva. El vigente campeón de España en categoría sub-23 dio este año el salto al pelotón profesional, tras formarse en 2024 en el Equipo Cortizo, conjunto que nutre de corredores jóvenes al conjunto burgalés.

El Trofeo Serra de Tramuntana suponía un segundo gran reto para los escaladores de esta Challenge de Mallorca, recorriendo la sierra del norte de la isla. La climatología endureció aún más la carrera desde la salida, con intensas precipitaciones y temperaturas muy bajas. Este hecho conllevó que la organización neutralizara los primeros kilómetros en bajada desde Lluc, para garantizar la seguridad de los corredores. La aparición del viento en la parte inicial más llana comenzó a romper pronto el pelotón al producirse abanicos. Posteriormente, el encadenado montañoso del Coll de Sa Batalla y el Coll de Puig Mayor redujeron mucho la nómina de candidatos a la victoria. Entre ellos aguantaban dos morados como Hugo de la Calle y Sergio Chumil.

Ampliar Hugo de la Calle, en el grupo de favoritos que se disputó la victoria. Miguel Ena / Sprint Cycling Agency

El largo descenso del Puig Mayor seleccionó aún más la carrera, debido al estado mojado de la carretera, en la que unos corredores decidieron arriesgar más que otros. El asturiano del Burgos Burpellet BH se mantuvo en el grupo delantero al inicio del Coll de Sóller y se lanzó en la bajada posterior, situándose en segunda posición de forma provisional. A él se unieron una docena de corredores, formando un grupo perseguidor que acabaría por dar caza al portugués Morgado en el terreno llano. De la Calle había gastado muchas fuerzas, pero lo dio todo en la pequeña subida final en Selva, acabando en una notable undécima posición. Un resultado que confirma su gran talento y su proyección como un corredor completo, capaz de brillar en diferentes terrenos.

Hugo de la Calle, tras la finalización de la etapa: «Ha sido una locura de día. Desde la salida se fue a mil, con la lluvia y el mal clima que había. En el tramo de la costa se hicieron abanicos ya al principio de la carrera. Pude mantener todo el día una buena posición entre los 30 primeros y no me pilló ningún abanico. Siempre estuve en el grupo de delante y con buenas sensaciones. Según se fue seleccionando la carrera, iba mirando a los lados y pensaba que estaba en un sueño. Sobre todo, cuando acabé de bajar el Coll de Sóller y me encontré con Hirschi al lado. Me preguntó si esperábamos a los de atrás, que todavía quedaba mucho. Fue una locura e iba pensando en guardar lo máximo posible, porque sabía que iba completamente muerto. Quería darle un buen resultado al equipo, pero no había más en las piernas. Al final es mi cuarta carrera profesional, así que solo puedo estar orgulloso. Ni en mis mejores sueños habría pensado que iba a estar disputando la victoria tan pronto. Es literalmente un sueño».

Trofeo Andratx-Pollença

El sábado 1 de febrero, la Challenge de Mallorca continuará con el Trofeo Andratx-Pollença, el último destinado a los escaladores. La carrera saldrá de Andratx y finalizará en la subida al Mirador d'Es Colomer, tras 153 kilómetros de recorrido. Será una jornada con continuas ascensiones encadenadas y un nuevo paso por el Coll de Puig Major (14 km al 6%). El Burgos Burpellet BH presenta un equipo de escaladores compuesto por Hugo de la Calle, Daniel Cavia, Sergio Chumil, Eric Fagúndez y Sinuhé Fernández, que repiten presencia tras correr este viernes; a los que se unen Carlos García Pierna y Vojtech Kmínek, que han tenido un día de descanso.

