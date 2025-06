Volver al inicio 22 Y un Gran Premio más, Arón Canet ha mostrado su regularidad en Moto2. Su peor posición fue la octava plaza en el Gran Premio de España y ha conseguido subir al podio cinco veces, el triunfo en Catar, dos segundas posiciones y dos terceras. 22 Séptimo podio de la temporada para Manuel González que va a mantener el liderato en el Mundial de Moto2 aunque Canet le recorta algunos puntos. Ha ganado cuatro carreras, ha sido segundo en una ocasión y tercero dos veces, incluido hoy. 22 Una carrera de Moto2 bastante accidentada que solo han conseguido terminar 17 pilotos. 22 Arón Canet cruza la meta en segunda posición muy cerca del brasileño tras realizar una gran carrera en la que ha peleado hasta el final por el triunfo. Tercera posición para Manuel González. 22 Moreira había subido al podio dos veces en los últimos tres Grandes Premios, con su segunda posición en Gran Bretaña y Aragón y hoy logra su primer triunfo. 22 VICTORIA DE DIOGO MOREIRA. El brasileño se impone en Assen y consigue su primer triunfo en carrera en Moto2 en un ajustado final. 22 Última vuelta en la carrera de Moto2 en Assen cuando se va al suelo Iván Ortolá, una pena porque el piloto del Qjmotor salía desde la segunda posición. 21 ¡Diogo Moreira pasa a Canet! Quedan dos vueltas para el final y el brasileño va lanzado a por su primera victoria en Moto2. 20 Manuel González se mantiene en tercera posición, no tiene prisa y espera por si pudiera beneficiarse de la pelea entre Canet y Moreira por la primera plaza. 19 Diogo Moreira intenta adelantar a Canet, de momento sin éxito, quedan solo cuatro vueltas. 17 Jake Dixon supera a Joe Robert y se sitúa en cuarta posición tras Manuel González. 16 Diogo Moreira no se da por vencido, está muy cerca de Arón Canet, partía desde la pole position y quiere ganar la carrera. 15 A ocho vueltas para el final quedan 18 pilotos en carrera en esta prueba de Moto2 en Assen. Arón Canet y Manuel González luchan por el liderato en la general de pilotos. 14 ¡Caída de Deniz Oncü! Una pena porque el turco estaba realizando una gran carrera. También se ha ido al suelo Yuni Kunii. 13 Restan 10 vueltas para el final, Arón Canet sigue liderando, seguido muy de cerca por Diogo Moreira. 12 Ataca Manuel González que no quiere perder el liderato del Mundial, se pone tercero tras Diogo Moreira. 11 Nuevo incidente en pista, Darryn Binder y Adrián Huertas se van al suelo. Bastante accidentada esta carrera de Moto2 en Assen, quedan 20 pilotos en pista. 8 Se retira Filip Salac. El checo sufrió una caía en la clasificación de ayer y no ha podido terminar la carrera. 7 Dos pilotos más que sufren una caída, Barry Baltus y Jorge Navarro. Arón Canet sigue liderando la carrera, de momento no da opciones de Diogo Moreira. 6 Tercer piloto que se va al suelo en esta carrera de Moto2, Nakarin Atiratphuvapat. 5 Arón Canet primero ahora mismo. El valenciano solo ha conseguido ganar una carrera esta temporada, en Qatar y, como decíamos antes, es segundo en el Mundial a nueve puntos de Manuel González. 4 Nueva caída, ahora es David Alonso que levanta la moto con ayuda de sus mecánicos e intenta volver a carrera. 3 Aron Canet primero, supera a Diogo Moreira. 3 Primera caída en esta sesión de Moto3, se va al suelo Izan Guevara. 1 Buena salida de Daniz Oncü que se ha puesto cuarto, por delante del líder del Mundial, Manuel González. 1 Iván Ortolá se ponía primero pero no tarda Moreira en recuperar la posición. Manuel González manda en la general con 143 puntos, seguido de cerca por Aarón Canet en segunda posición con 134 puntos, por lo que el liderato puede estar en juego en este Gran Premio de Países Bajos. En la jornada del sábado, con un crono de 1:34.777, logró superar a un gran Iván Ortolá, por 72 milésimas, y a los dos primeros de la general, que saldrán juntos en carrera: Manu González, tercero, y Aron Canet, cuarto. El brasileño se ha abonado a la primera posición los sábados aunque todavía no ha ganado una carrera esta temporada, su mejor resultado ha sido dos segundos puestos, en Gran Bretaña y Aragón. Ayer, Diego Moreira volvió a dominar la clasificación de Moto2 para lograr su tercera pole consecutiva y superar a Ivan Ortolá, Manu González y Aarón Canet. Buenos días, bienvenidos a vivir esta carrera de Moto2 del Gran Premio de Países Bajos, el décimo del año 2025.