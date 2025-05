Volver al inicio 12 Fuerte tirón ahora de David Almansa y esto obliga a reaccionar a José Antonio Rueda. Segundo en estos momentos el actual líder de Moto3. 12 Nada. Recupera David Almansa la primera posición. Va a por todas el piloto manchego en esta carrera. 11 PRIMERO ÁLVARO CARPE !!! Logra superar a un David Almansa que había rodado en primera posición en los últimos giros al trazado de Silverstone. 11 Ojo a Ángel Piqueras !!! Ha reaccionado en esta última vuelta y ahora incluso se ha situado por delante de José Antonio Rueda, ocupando la cuarta plaza. 10 Vuelve Máximo Quiles a la segunda posición y tratará de dar caza a un David Almansa que tiene tres décimas de ventaja en cabeza de carrera. 9 El que no ofrece síntomas de mejora es Ángel Piqueras. El piloto valenciano estrá sufriendo mucho y no pasa en estos momentos de la 9ª posición. A esto se le suma el abandono de hace quice días en Le Mans. 9 Lidera la carrera en estos momentos David Almansa !!! El piloto de Argamasilla de Calatrava podría conseguir no solo su primera victoria, si no su primer podio en Moto3. 8 TERCERO JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Ya ocupa puestos de podio el piloto sevillano y la carrera está siendo estratosférica. Recordemos que salía desde la última posición de la parrilla de salida debido a una sanción. 7 Maximo Quiles, a diferencia de lo sucedido hace dos semanas cuando salió desde la pole, está consiguiendo hoy mantenerse en los primeros puestos y el murciano sigue creciendo a pasos agigantados teniendo en cuenta que esta es solo su tercera carrera en Moto3. 6 6º JOSE ANTONIO RUEDA !!! Vaya carrera se está marcando el actual líder de Moto3 y esta remontada va recordando ya a algunas de las protagonizadas por Marc Márquez. 5 David Muñoz se ha visto obligado a abandonar en cinco de las siete carreras disputados hasta el momento. 5 AL SUELO DAVID MUÑOZ !!! Y ojo porque parece que ha caído algo de gasolina en pista y ha llegado incluso a prender. 4 AL SUELO JOEL KELSO !!! Cuando iba líder... De los pocos incidentes que hemos visto hasta el momento en la menor de las tres categorías. 4 Continúa el baile de posiciones en cabeza de carrera y es ahora Joel Kelso el piloto que ocupa la primera posición. 4 José Antonio Rueda marca la vuelta rápida en plena remontada para acercarse a la cabeza de carrera. El piloto de Los Palacios y Villafranca marcha en la 12ª posición en estos momentos. 4 David Muñoz se hace ahora con el primer puesto !!! Ha superado a Maximo Quiles, que pasa a la segunda posición. 3 Ha ido perdiendo algo de fuelle desde el inicio de la carrera Ángel Piqueras y el piloto de Ayora ha caído ahora a la 7ª posición. 3 Marca Luca Lunetta la vuelta rápida en su persecución de Máximo Quiles. El español cuenta con dos décimas de diferencia con respecto al italiano. 2 Comienza a remontar José Antonio Rueda y el sevillano ya ha entrado en la zona de puntos. 14º en estos momentos y con opciones de seguir mejorando. 2 PRIMERO MAXIMO QUILES !!! David Almansa ha tenido que cumplir con una long lap por una sanción que arrastraba y ha caído ahora hasta la 12ª plaza. 1 Se hace Almansa con la primera posición en estos momentos y espectacular un día más Maximo Quiles. Los dos pilotos rookies ocupan en estos momentos los dos primeros puestos de la carrera. 1 Mala salida de José Antonio Rueda !!! El actual líder de Moto3 ha caído hasta el 19º puesto y tendrá que remontar si quiere marcar un puesto competitivo. 1 Álvaro Carpe se hace con la primera posición !!! Álvaro Carpe y Ángel Piqueras completan la primera línea de la parrilla de salida. Piqueras necesita un buen resultado después de que registrara en el pasado Gran Premio de Francia su primer abandono de la temporada. Esto tras haber terminado en el podio en tres de sus cuatro carreras anteriores. El piloto sevillano logró la victoria y marcó la vuelta en la anterior ocasión en la que comenzó desde la pole position, en el pasado Gran Premio de España. Y lo cierto es que José Antonio Rueda quiere seguir poniendo tierra de por medio con respecto a sus rivales y hoy arranca desde la pole por segunda vez en la presente temporada, dos en las tres últimas carreras. Rueda afronta esta carrera con 116 puntos en su casillero, 29 con respecto a Ángel Piqueras y 39 sobre Joel Kelso. De este modo, seguirá ocupando la primera plaza de la clasificación de pilotos suceda lo que suceda hoy en pista. José Antonio Rueda domina con autoridad la menor de las tres categorías y es líder destacado en la tras llevase el triunfo en cuatro de las seis carreras disputadas. Después de las victorias de Senna Agius en Moto2 y de Marco Bezzechi en MotoGP, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en una carrera de Moto3 que hoy cierra la jornada. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña desde el Circuito de Silverstone. ¿Preparados? Comenzamos…