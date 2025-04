Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final La competición regresa dentro de dos semanas cuando se dispute el Gran Premio de España. El Mundial llega a Europa y es el punto de la temporada en el que las fábricas y pilotos ya deben de haber hecho todos los ajustes necesarios y valorar dónde se encuentra cada uno. Final Más líder Marc Márquez. Tras completar otro doblete de victorias este fin de semana, Marc Márquez cuenta con 123 puntos, 18 más que Alex Márquez y 30 con respecto a Francesco Bagnaia. Final Y estamos muy pendientes de la evolución de Jorge Martín. Dura caída la que ha sufrido el madrileño en su regreso a la competición tras haberse perdido los tres primeros Grandes Premios de la temporada y de momento se encuentra en el centro médico sujeto a valoración. Final Alex Márquez ha terminado en la 7ª plaza y se queda por primera vez fuera del podio esta temporada. Después del toque con Marc Márquez tuvo otro con Fabio Di Giannantonio y fue sancionado con una long lap. Con todo, sigue sumando y mantiene la segunda posición en el ranking de pilotos. Final La carrera estuvo condicionada por un toque entre Marc Márquez y Alex Márquez. Parecía que Marc no encontraba sensaciones tras ese susto, aunque lo cierto es que el ritmo exhibido en el final de la carrera invitan a pensar que todo pudo deberse a una pura gestión de neumáticos. Si es así, la sangre fría que ha mostrado ha sido tremenda. 22 Pecco Bagnaia ha terminado en la tercera posición y logra su tercer podio del año. El italiano sigue bastante por detrás de su compañero de equipo, aunque lo cierto es que ha protagonizado la gran remontada del día, tocando podio después de salir desde la 11ª posición. 22 Atención porque Maverick Viñales será investigado por la presión de los neumáticos y de momento el segundo puesto que ha conseguido queda entre interrogantes hasta que Dirección de Carrera tome una decisión definitiva. 22 Maverick Viñales ha sido segundo y logra su primer podio de la temporada, el primero también con KTM. Ha conseguido terminar por primera vez en el cajón desde que se impusiera en el Gran Premio de Las Américas de 2024. 22 Marc Márquez ha conseguido su podio número 114 en MotoGP, cifra con la que iguala a Jorge Lorenzo como segundo piloto con más podios en la historia de la clase reina solo por detrás de Valentino Rossi (199). 22 VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ !!! Logra su tercera victoria de la temporada y consigue, de nuevo, un fin de semana perfecto en el que ha conseguido también la pole, el triunfo en el sprint y la vuelta rápida. 22 Marc Márquez sigue dominando esta temporada con puño de hierro. Va camino de conseguir tres victorias en las cuatro primeras carreras del curso y, sumando su triunfo de ayer en el sprint, saldrá tremendamente reforzado como líder en la clasificación de pilotos de MotoGP. 21 La carrera ha sido realmente frenética, pero las posiciones se han estabilizado en estas dos últimas vueltas y pocos cambios se prevén ya de aquí al final de la carrera. 20 Más de un segundo ya para Marc Márquez !!! Se prepara para conseguir su tercera victoria de la temporada, la 65º de su trayectoria, acercándose ya a las 68 conseguidas por Giacomo Agostini como segundo piloto con más carreras ganadas en la historia de la máxima categoría. 20 OTRA VUELTA RÁPIDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Está volando ahora el de Cervera. Y ¿podría haber estado gestionando los neumáticos al comienzo de la carrera? Tremenda la sangre fría del piloto español y esto demostraría que este año gana como quiere... 19 GOLPE DE AUTORIDAD DE MARC MÁRQUEZ !!! El actual líder de MotoGP se saca de la manga un gran tiempo en la última vuelta y lleva ya la ventaja con respecto a Viñales a casi un segundo, sentando las bases de las que podría ser su tercera victoria de la temporada. 19 Jorge Martín ha sido trasladado al centro médico para someterse a un chequeo después de la caída sufrida hace algunos minutos. Estaremos muy atentos a las noticias que nos lleguen sobre su estado de salud. 18 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Impresionante la carrera que estamos presenciando con multitud de alternativas desde el comienzo y con varias marcas peleando hoy por las primeras posiciones, rompiendo el tradicional dominio de Ducati. 17 Marc Márquez trata de asentarse en la primera posición. Era el gran favorito antes de comenzar la carrera, pero le ha costado mucho llegar hasta esta posición de privilegio en una carrera condicionada por el toque que tuvo con Alex Márquez en la salida. 16 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! Parece que le han caído los neumáticos a Maverick Viñales y ahora tiene problemas para continuar manteniendo el gran ritmo que había impuesto hasta el momento. 15 Vemos ahora que Marc Márquez se ha acercado de nuevo a la posición de Maverick Viñales. Por su parte, Pecco Bagnaia continúa en la tercera posición y se encuentra a algo más de un segundo de la cabeza de carrera. 14 CAÍDA DE JORGE MARTÍN !!! Esperemos que no se vea afectado de nuevo de sus dolencias porque volvía a la competición en esta carrera tras superar una complicada lesión que le ha hecho perderse los tres primeros Grandes Premios del año. 13 Atención porque Maverick Viñales está incluso incrementando la ventaja con respecto a Marc Márquez, por lo que es principal candidato para lograr su tercera victoria en este Gran Premio de Catar. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La KTM de Maverick Viñales está plantando cara al abrumador dominio de Ducati. No en vano, la fábrica italiana ha ganado en cada uno de los 20 últimos Grandes Premios de MotoGP. De conseguir la victoria en este Gran Premio de Catar, la marca italiana superará los 20 triunfos seguidos de MC Augusta entre 1968 y 1969, estableciendo un nuevo récord en la historia de la competición. 12 Se está viniendo abajo Franco Morbidelli y lo aprovecha Johann Zarco para situarse en la cuarta posición. 12 Francesco Bagnaia se consolida en la tercera posición y habrá que ver si se puede acercar otra vez hasta la cabeza de carrera. 11 Pelea ahora entre Franco Morbidelli y Francesco Bagnaia por la tercera posición !!! Esto está beneficiando tanto a Viñales como a Márquez porque están consiguiendo romper la carrera. 11 PRIMERO MAVERICK VIÑALES !!! Ha superado a Franco Morbidelli y también aprovecha Marc Márquez para colarse en la segunda posición. Vaya carrerón estamos presenciando !!! 10 SEGUNDO MAVERICK VIÑALES !!! Está siendo la gran sorpresa de la jornada. Recordemos que el piloto de Roses ha logrado dos de sus diez victorias de MotoGP en el Gran Premio de Catar (2017 y 2021), siendo este el único Gran Premio en el que ha conseguido dos triunfos a lo largo de su trayectoria. 9 El que no ha podido aguantar finalmente en los primeros puestos ha sido Fabio Quartararo. El francés sorprendió saliendo desde la tercera posición, pero ahora mismo es 8º. Aún así, sería su mejor resultado en la presente temporada. 8 Atención porque Marc Márquez se encuentra cada vez más cerca de Franco Morbidelli. Ha habido momentos en los que parecía que el español no tenía opción alguna de victoria tras el toque con su hermano, pero lo cierto es que se está volviendo a entonar bastante. 8 También de menos a más Pedro Acosta. El piloto murciano es 7º y ha ido avanzando posiciones desde que comenzara la carrera. 7 TREMENDO ADELANTAMIENTO DE VIÑALES !!! Está volando el piloto de KTM en un trazado que se le da especialmente bien. Ahora supera a Pecco Bagnaia y tiene opciones de dar caza a Marc Márquez. 7 MARC MÁRQUEZ ADELANTA A PECCO BAGNAIA !!! Muy sorprendente este movimiento del piloto de Cervera porque no estaba siendo especialmente rápido desde el toque con Alex Márquez, pero ha incrementado el ritmo. 6 Comentar que Jorge Martín marcha fuera de la zona de puntos en su regreso a la competición y el vigente campeón de MotoGP se conforma de momento con la 18ª plaza. 6 Alex Márquez cumple ya con la long lap de sanción y regresa a pista en la 12ª posición, justo después de un Marco Bezzecchi que es la primera Aprilia en pista. 5 Es evidente que Marc Márquez marcha con alguún problema en la carrera. De momento sus opciones de victoria parecen diluirse y habrá que ver al menos si puede minimizar daños y conservar esa tercera posición. 5 SEGUNDO PECCO BAGNAIA !!! Ha superado a Marc Márquez. Se antojaba una carrera muy complicada para el piloto de Turín, pero lo cierto es que los astros se han ido alineando y ya es segundo con ritmo suficiente, parece, como para poder dar caza a Franco Morbidelli. 4 Alex Márquez ha sido sancionado con una long lap por el incidente con Fabio Di Giannantonio. Por tanto, se esfuman sus opciones de poder continuar con su racha de podios consecutivos. 4 TERCERO PECCO BAGNAIA !!! Ha adelantado a Maverick Viñales y ahora tiene vía libre para poder intentar alcanzar a Marc Márquez. 3 Se han tocado Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio !!! El italiano es el peor parado porque ha caído hasta los últimos puestos. Alex Márquez es 7º. 3 Se está marchando Franco Morbidelli !!! Algo más de un segundo para el italiano con respecto a Marc Márquez. 3 No sabemos si Marc Márquez marcha con algún tipo de dificultad, pero no va tan rápido como en las sesiones precedentes, como en el sprint de ayer sin ir más lejos. 2 Muy agresivo en esta primera vuelta Francesco Bagnaia. Ya es 6º el italiano después de salir, recordemos, en la 11ª plaza. Marcha justo por detrás de un Maverick Viñales que es la primera KTM y primera moto diferente a Ducati en el top 5. 2 Franco Morbidelli sigue en la primera posición y Marc Márquez se consolida de momento en la segunda posición tras el susto. Alex Márquez es tercero, 1 PRIMERO FRANCO MORBIDELLI !!! El piloto romano se ha aprovechado del toque entre los hermanos Márquez para acceder a la primera posición. 1 Parece que se ha desprendido una pequeña pieza de la moto de Marc Márquez y habrá que ver si puede afrontar la carrera con todas las garantías. 1 Se han tocado Marc Márquez y Alex Márquez !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer lo hace en la 8ª posición, Alex Rins en la 9ª, Raúl Fernández en la 17ª, Augusto Fernández en la 19ª y Joan Mir en la 21ª. Y siguen los problemas de adaptación para un Pedro Acosta que no termina de cogerle el aire este año a la KTM. Tras puntuar en las cuatro primeras carreras de MotoGP en 2024, incluyendo dos podios, el murciano solo ha podido terminar en la zona de puntos en una de sus tres carreras en 2025. MAVERICK VIÑALES, GIGANTE EN LUSAIL. El piloto de Roses comienza en la 6ª posición y es la mejor KTM de la parrilla de salida. Ha logrado dos de sus diez victorias de MotoGP en el Gran Premio de Catar (2017 y 2021), siendo este el único Gran Premio en el que ha conseguido dos triunfos. Fabio di Giannantonio (Ducati) logró la victoria en el gran Gran Premio de Catar de 2023, siendo su primer y único triunfo hasta el momento en MotoGP (60 carreras). El piloto italiano logró en el último Gran Premio de Las Américas su primer podio del año y tiene la oportunidad de conseguir dos presencias en el podio de forma consecutiva por primera vez la clase reina. Hoy arranca en el 5º puesto. MORBIDELLI SE CODEA CON LOS GRANDES. Franco Morbidelli, que hoy sale desde la cuarta posición de la parrilla de salida, ha terminado entre los cuatro primeros puestos en las tres primeras carreras de la temporada y disfruta del mejor arranque de año en cualquiera de sus ocho temporadas en MotoGP. Jorge Martín aspira a ser solo el tercer piloto de la historia que logre dos títulos de 500cc/MotoGP seguidos con fabricantes diferentes tras Eddie Lawson (en 1988 con Yamaha y en 1989 con Honda) y Valentino Rossi (en 2003 con Honda y en 2004 con Yamaha). EL REGRESO DE JORGE MARTÍN. Este Gran Premio de Catar tiene también el aliciente de ver por primera vez en acción esta campaña a Jorge Martín. El campeón del año pasado regresa a la competición después de superar una complicada lesión debido a una caída en los test de pretemporada y disputará su primera carrera con Aprilia tras abandonar la estructura de Ducati. Hoy sale en la 14ª plaza. QUARTARARO PUEDE SER EL GRAN TAPADO. Fabio Quartararo comienza la carrera en la tercera plaza y sale por primera vez en primera línea desde el Gran Premio de los Países Bajos de 2022. El francés acumula cuatro carreras consecutivas de MotoGP terminando 10º o peor, su peor racha en este sentido en la máxima categoría. BAGNAIATIENE COMPLICADO REEDITAR LA VICTORIA EN CATAR. Tras imponerse en la edición del año pasado, el piloto del equipo Ducati Lenovo Team tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto que logra dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Catar desde Andrea Dovizioso en 2018 y 2019. No obstante, como ya hemos comentado, el italiano arranca hoy desde la 11ª posición. ALEX MÁRQUEZ, INVITADO DE LUJO EN LA PELEA ENTRE MARC Y BAGNAIA. Con tres presencias en el podio en las tres primeras carreras del año, Alex Márquez está disfrutando de su mejor arranque en cualquiera de sus seis temporadas en MotoGP. Tiene la oportunidad de conseguir cuatro podios consecutivos por primera vez en la máxima categoría y por primera vez desde 2014, cuando fue campeón de Moto3. El de Cervera sale hoy desde la segunda posición de la parrilla de salida. 70 POLES PARA MARC MÁRQUEZ EN MOTOGP. El piloto español sale hoy de nuevo desde la pole position. Se trata de la cuarta que logra en la presente temporada y la 70ª en su trayectoria en la máxima categoría, más que ningún otro piloto a lo largo de la historia en la clase reina. MARC MÁRQUEZ, A LA CAZA DE JORGE LORENZO. El piloto de Cervera tiene la oportunidad de conseguir su podio número 114 en MotoGP, cifra con la que igualaría a Jorge Lorenzo como segundo piloto con más podios en la historia de la clase reina solo por detrás de Valentino Rossi (199). DISCRETOS RESULTADOS PARA MARC MÁRQUEZ EN LUSAIL. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team solo ha ganado en una de sus 10 participaciones en el Gran Premio de Catar en MotoGP (2014) y, tras terminar en el podio en cinco de sus siete primeras carreras aquí, no lo ha conseguido en ninguna de las tres últimas. Así las cosas, Marc Márquez ha recuperado el liderato de la clasificación de pilotos de MotoGP con 98 puntos. Alex Márquez, por su parte, cuenta con 96 y Francesco Bagnaia ha sumado 77 hasta el momento. TRAS EL FIASCO EN EEUU, MARQUEZ IMPONE DE NUEVO SU LEY. Marc Márquez logró ayer su cuarta victoria en el sprint de los sábados, imponiéndose en los cuatro celebrados en la presente temporada y demostrando que es claramente el rival a batir en la presente temporada. Con la victoria de ayer, el de Cervera se convierte en el segundo piloto capaz de ganar en cuatro sprints de forma consecutiva tras Jorge Martín en 2023. Asistimos a un nuevo asalto en el duelo que mantienen Marc Márquez y Francesco Bagnaia este año por el título en la máxima categoría y lo cierto es que el italiano afrontaba este cuarto round con la moral reforzada después de que consiguiera su primera victoria de la temporada en el pasado Gran Premio de Las Américas. Sin embargo, Marc Márquez puso ayer las coas de nuevo en su sitio, consiguiendo la pole y logrando ganar el sprint, mientras que el italiano comienza en la 11ª plaza. Tras las victorias de Ángel Piqueras en Moto3 y de Arón Canet en Moto2, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar de motociclismo desde el Circuito Internacional de Lusail, la 4ª carrera de la temporada 2025.